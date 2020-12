Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul ultrapassou os 380 mil testes positivos de coronavírus desde março. Mortes por Covid se aproximam de 7.800

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Estatística gaúcha da pandemia foi ampliada por 3.483 novos casos e mais 85 óbitos. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (15) 3.483 novos casos de coronavírus e mais 85 mortes por Covid. Com isso, o total de casos confirmados da doença em território gaúcho aumentou para 382.251 desde março, incluindo 7.766 óbitos. Já o contingente de recuperados totaliza 356.448 (93%), de acordo com a atualização epidemiológica divulgada pela SES (Secretaria Estadual da Saúde).

De acordo com o boletim oficial, as mais recentes perdas humanas para a pandemia abrangem um gama de 25 a 94 anos, mas o predomínio de idosos prossegue inalterado, aspecto que se repete nas listas diárias desde os primeiros desfechos fatais da doença, na última semana de março. Confira, a seguir, a lista, em ordem alfabética por município de residência da vítima e que destaca, ao final, os falecimentos na Região Metropolitana de Porto Alegre.

– Alegrete (homem, 78 anos);

– Arroio do Sal (mulher, 46 anos);

– Bagé (mulher, 54 anos);

– Bagé (homem, 62 anos);

– Barros Cassal (mulher, 63 anos);

– Capão da Canoa (homem, 92 anos);

– Capão da Canoa (homem, 86 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 68 anos);

– Caxias do Sul (homem, 73 anos);

– Caxias do Sul (homem, 73 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 78 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 87 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 73 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 87 anos);

– Cruz Alta (homem, 58 anos);

– Erechim (homem, 64 anos);

– Erechim (mulher, 63 anos);

– Espumoso (homem, 54 anos);

– Feliz (mulher, 63 anos);

– Getúlio Vargas (homem, 53 anos);

– Giruá (mulher, 72 anos);

– Gramado (homem, 84 anos);

– Igrejinha (homem, 77 anos);

– Igrejinha (homem, 26 anos);

– Ivoti (mulher, 62 anos);

– Montenegro (homem, 84 anos);

– Nova Araçá (mulher, 52 anos);

– Osório (homem, 29 anos);

– Panambi (homem, 55 anos);

– Passo Fundo (homem, 66 anos);

– Rio Grande (mulher, 65 anos);

– Ronda Alta (homem, 75 anos);

– Santa Maria (homem, 87 anos);

– Santa Maria (homem, 91 anos);

– Santa Rosa (homem, 79 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 60 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 93 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 92 anos);

– Santo Cristo (mulher, 80 anos);

– São Borja (homem, 76 anos);

– São Vicente do Sul (homem, 73 anos);

– Taquara (mulher, 75 anos);

– Torres (homem, 75 anos);

– Tramandaí (mulher, 94 anos);

– Tramandaí (homem, 61 anos);

– Três Cachoeiras (homem, 82 anos);

– Venâncio Aires (homem, 70 anos);

– Xangri-lá (homem, 80 anos).

Capital e Região Metropolitana

– Alvorada (homem, 57 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 69 anos);

– Canoas (mulher, 66 anos);

– Canoas (homem, 68 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Canoas (mulher, 90 anos);

– Canoas (homem, 59 anos);

– Gravataí (mulher, 49 anos);

– Gravataí (mulher, 63 anos);

– Gravataí (mulher, 65 anos);

– Gravataí (homem, 63 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 67 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 65 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 84 anos);

– São Jerônimo (homem, 80 anos);

– São Leopoldo (homem, 88 anos);

– São Leopoldo (mulher, 66 anos);

– São Leopoldo (homem, 62 anos);

– São Leopoldo (homem, 87 anos);

– São Leopoldo (homem, 71 anos);

– São Leopoldo (homem, 65 anos);

– Porto Alegre (mulher, 25 anos);

– Porto Alegre (homem, 51 anos);

– Porto Alegre (homem, 49 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 91 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos).

– Sapucaia do Sul (mulher, 57 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 73 anos);

– Viamão (homem, 82 anos);

– Viamão (homem, 43 anos).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul