Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre dá início aos seminários de transição

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

As reuniões de trabalho são transmitidas online pela página do Facebook da prefeitura. Foto: Alex Rocha/PMPA As reuniões de trabalho são transmitidas online pela página do Facebook da prefeitura. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura deu início nesta terça-feira (15) aos seminários setorizados por áreas de atuação para o processo de transição da atual gestão para a equipe designada pelo prefeito eleito Sebastião Melo. A abertura foi realizada pelo secretário municipal de Relações Institucionais e coordenador da transição do governo atual, Christian Lemos, no auditório do 14º andar da rua Siqueira Campos, 1300. Para a tarde foram programadas as pastas da Segurança, Infraestrutura e Mobilidade e Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

Lemos ressaltou a transparência da atual gestão em passar todos os dados para o novo governo municipal de forma aberta, com transmissão ao vivo para que fosse acompanhada pelo público, pela imprensa e por todas as entidades interessadas. As reuniões de trabalho são transmitidas online pela página do Facebook da prefeitura.

A manhã foi dedicada às ações do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e da Secretaria Municipal de Saúde. O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, apresentou a estratégia de testagem e lembrou que Porto Alegre já realizou mais de 260 mil testes. Stürmer também falou sobre ampliação e organização da rede assistencial, garantia de insumos e as decisões integradas por meio do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, instalado em março, e que dialoga constantemente com a sociedade.

Segundo Stürmer, a ampliação da rede pública de saúde se deu com abertura de seis tendas exclusivas para atendimento e aumento no número de leitos de UTI e enfermaria com as estruturas já existentes. Na enfermaria, são 66 leitos na Associação Hospitalar Vila Nova e 60 novos no Hospital Independência. Os leitos de UTI foram ampliados em 304 em diversos hospitais.

“Se tivéssemos que escolher um único indicador para avaliar o impacto de uma pandemia na saúde da população seria o excesso de óbitos. Entre as capitais com mais de 1 milhão de habitantes, Porto Alegre é que a menos registrou mortes na comparação entre 2019 e 2020, resultado que mostra as escolhas acertadas de gestão”, afirma o secretário.

Também presente no seminário, o secretário-adjunto da Saúde, Natan Katz, destaca que desde 2018 a prefeitura monitora todos os leitos, por meio do Gerint (Sistema de Gerenciamento de Internações), o que auxilia na tomada de decisões. Outra iniciativa durante a pandemia foi o desenvolvimento de painéis de dados, que colocam a capital gaúcha como a 3ª em índice de transparência no País.

Em um segundo momento, foram abordadas ações da Secretaria de Saúde, como ampliação das equipes de atenção primária (cobertura subiu de 56% para 75%), redução da fila de espera por consultas, contratualizações, integração de dados e informatização. Hoje, a população conta com oito unidades de saúde com atendimento até as 22h e 35 unidades abertas 12 horas por dia de forma ininterrupta, segundo a prefeitura.

“Nestes quatros anos tivemos uma expansão importante da Atenção Primária. Isso evitou uma emergência superlotada. Permitiu que todo mundo fosse atendido sem colapso do sistema”, afirma o secretário-adjunto.

Os secretários ainda mostraram os resultados na saúde mental, como o primeiro CAPS IV do Brasil 24 horas, três novos CAPS AD ampliados, quatro novos serviços de residencial terapêutico e novos leitos no Hospital Santa Ana.

