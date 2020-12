Porto Alegre Reativados leitos de UTI para atendimento de Covid-19 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Estrutura operacional foi reforçada em quatro hospitais de Porto Alegre. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Estrutura operacional foi reforçada em quatro hospitais de Porto Alegre. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre reativou 31 leitos para ampliar o atendimento em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para Covid-19 e outros dez de retaguarda em quatro hospitais da Capital.

A Santa Casa de Misericórdia ampliou de 54 para 63 leitos no Pavilhão Pereira Filho, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre ampliou de 74 para 86 e o Grupo Hospitalar Conceição ampliou de 29 para 39 leitos no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Também foram reabertos dez leitos de retaguarda no Hospital Cristo Redentor.

Nesta terça-feira (15), Porto Alegre contabiliza 808 leitos operacionais em 17 hospitais, com lotação de 89,50% às 17h. Desses, 297 pacientes adultos foram confirmados com o novo coronavírus e outros 21 são suspeitos.

Hospitais recebem equipamentos no RS

Cinco hospitais gaúchos recebem nesta terça-feira (15) 40 camas de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para atendimento de pacientes com Covid-19 pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Os equipamentos foram comprados pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) por meio de pregão eletrônico realizado neste ano, quando também foram adquiridos respiradores e monitores.

A compra foi efetuada com verbas de convênio com o MPRS (Ministério Público Estadual), que disponibilizou o repasse oriundo do FRBL (Fundo Reconstituição de Bens Lesados).

As instituições hospitalares contempladas são o Hospital Santo Ângelo (5 camas), Hospital Auxiliadora de Rosário do Sul (5 camas), Hospital São Carlos de Farroupilha (10), Santa Casa de Uruguaiana (10) e Hospital Regional de Santa Maria (10).

Estado disponibiliza mais 117 leitos de UTI

Para dar conta do atendimento ao crescente número de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde colocou em operação mais 117 leitos de UTI nos últimos 20 dias.

São 60 novas vagas e outras 57, reativadas. Nas próximas semanas, ainda serão abertos mais 58 leitos de UTI adulto. Todos serão destinados para receber pacientes com coronavírus pelo SUS, em hospitais de diferentes regiões do Estado.

Instituições onde foram reativadas ou abertas novas UTIs:

• Hospital de Caridade Beneficência, de Cachoeira do Sul;

• Hospital de Canela;

• Fundação Universidade de Caxias do Sul – Hospital Geral;

• Associação Hospitalar Vila Nova, de Porto Alegre;

• Hospital de Sapiranga – Sociedade Beneficente Sapiranguense;

• Hospital Bom Jesus, de Taquara;

• Fundação Universitária de Cardiologia – Hospital Viamão;

• Hospital São Francisco de Assis, Parobé.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre