Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

É a primeira e única tecnologia de desinfecção ultravioleta (UV) comprovada para desativar o vírus. (Foto: Xenex/ Divulgação)

À medida que as viagens aéreas ganham força nos Estados Unidos por causa do feriado de Ação de Graças, e as paralisações relacionadas ao coronavírus voltam a atingir o país, uma das últimas novidades tecnológicas de combate ao vírus conquista a indústria de viagens americana: um robô destruidor de germes que elimina em dois minutos o SARS-CoV-2, o vírus causador da covid-19.

O LightStrike, da empresa americana Xenex, é a primeira e única tecnologia de desinfecção ultravioleta (UV) comprovada para desativar o vírus. Um único robô custa US$ 125 mil (R$ 665 mil). A empresa diz que as vendas do LightStrike cresceram 660% desde junho.

Ele emite uma luz ultra-violeta potente que altera o DNA e o RNA do vírus após dois minutos de exposição em superfícies. O Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, tem duas máquinas.

Vários hotéis nos EUA compraram a máquina para usar, e até mesmo um time da NFL, o Carolina Panthers, adquiriu dois robôs para usar em seu estádio. Em um teste executado no Texas Biomedical Research Institute, com sede em San Antonio, o robô destruiu o coronavírus em dois minutos. Também foi eficaz na eliminação de alguns superbactérias, como C. diff, uma bactéria que causa diarreia severa e é resistente a muitos desinfetantes.

A tecnologia representa uma forma de desinfetar superfícies como corrimãos, quiosques, bebedouros e banheiros, mas essa não é a principal forma de o vírus viajar. Além disso, a desinfecção de pontos de contato físico tem pouco efeito sobre a circulação do ar que pode transportar doenças respiratórias, dizem os especialistas.

Para combater o coronavírus, que causa a covid-19, o Xenex encoraja os operadores a deixar a luz UV-C ao alcance de superfícies frequentemente tocadas por pelo menos dois minutos para maximizar a eficiência. As superfícies são imediatamente seguras para uso e toque após a conclusão do ciclo de desinfecção. O número de ciclos necessários para desinfetar uma sala depende do tamanho do espaço, diz a empresa.

No aeroporto Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, ele é usado constantemente. É chamado de LightStrike, e outros aeroportos estão considerando se devem investir no dispositivo de US $ 125.000 que se mostrou eficaz contra o coronavírus. Alguns aeroportos estão avaliando se o número de infecções após viagens vai cair nas próximas semanas com o uso do robô.

“Quando você coloca algo como o SARS-CoV-2 em foco, instituições como hotéis, companhias aéreas, equipes esportivas profissionais, eles procuram o que há de melhor para eliminá-lo”, disse Morris Miller, CEO da Xenex. A Xenex afirma que seu negócio de robôs aumentou 600% em meio à pandemia. A maior parte do aumento está relacionada ao setor de saúde, mas o robô também entrou em novos mercados, como hotéis, instalações esportivas profissionais e delegacias de polícia.

Inicialmente desenvolvido para uso em hospitais e recentemente adquirido por um distrito escolar local no Texas, o LightStrike tem cerca 1,10m de altura, quase o tamanho de uma cadeira de rodas, e precisa ser empurrado por um operador para alcançar as áreas específicas. O carrinho de mão de alta tecnologia usa rajadas poderosas de luz ultravioleta para combater vírus em superfícies em um raio de dois metros em cada direção, de acordo com Mark Stibich, epidemiologista de doenças infecciosas e diretor científico da Xenex.

É sabido há décadas que a radiação UV pode destruir vírus alterando quimicamente seu material genético. No entanto, diferentes patógenos são suscetíveis à luz ultravioleta em comprimentos de onda variados. Muitos dispositivos UV tradicionais usam lâmpadas de mercúrio de baixa intensidade, o que significa que podem demorar mais para matar material orgânico, como vírus.

Em contraste, os robôs LightStrike possuem uma poderosa fonte de luz UV-C de xenônio, capaz de danificar o DNA e o RNA dos vírus em questão de minutos. Quando conectada, a máquina armazena uma carga e libera a luz ultravioleta em rajadas rápidas e pulsantes que também são mais suaves em superfícies do que os raios ultravioleta contínuos gerados pelo mercúrio, de acordo com a Xenex.

