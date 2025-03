Política O roteiro do carnaval de Lula e Janja

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Lula e Janja devem passar o Carnaval em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Lula viajou durante a tarde dessa sexta-feira (28) a Montevidéu para a posse do novo presidente uruguaio, Yamandú Orsi, neste sábado (1º). Mas o presidente não estenderá a viagem oficial feriado adentro: ele e a primeira-dama Janja passarão o Carnaval em Brasília, entre o Palácio do Alvorada e a Granja do Torto, como já tem acontecido no dia a dia. No ano passado, o casal também permaneceu na capital federal.

Reforma ministerial

Lula disse em entrevista à TV Record, que pretende fechar sua reforma ministerial depois do carnaval. O presidente repetiu o que já disse na última quarta-feira (26): que já havia escolhido o próximo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, mas que ainda não tinha conversado com a pessoa.

Nessa sexta (28), anunciou que quem ocupará o cargo será a deputada federal Gleisi Hoffmann. que também é a presidente nacional do PT.

Lula elogiou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, chamada por ele de “amiga pessoal” e “companheira da mais alta qualidade”. Nísia sairá do Ministério da Saúde para dar lugar a Alexandre Padilha, que ocupa atualmente a Secretaria de Relações Institucionais. A troca, segundo o presidente da República, é porque o governo precisa de mais “agressividade” nesse momento.

“Nísia era uma companheira da mais alta qualidade, minha amiga pessoal, mas estou precisando de um pouco mais de agressividade na política que o governo tem que aplicar, mais agilidade, mais rapidez. Por isso estou fazendo algumas trocas. Espero que depois do carnaval eu conclua o que quero mudar, porque não é só escolher quem tira, é escolher quem vai entrar”, declarou.

Lula disse que seu governo é “muito amplo” e que praticamente “todos os partidos, com exceção do PL, estão no governo”.

“Meu governo é muito amplo. Se for analisar, todos os partidos, com exceção do PL, estão no governo. A maioria tem três ministérios. Não há governo mais amplo que o meu. Por isso conseguimos aprovar tudo o que queríamos no Congresso, inclusive a reforma tributária”, declarou.

O presidente deu a declaração em entrevista à TV Record antes de solenidade para lançar a concessão da obra do túnel Santos-Guarujá. Ele participou da cerimônia na quinta-feira (27) junto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de ministros de Estado.

