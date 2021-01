Porto Alegre O segundo e último domingo de provas do Enem foi tranquilo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Quase 7 mil estudantes eram esperados para as provas em oito locais na capital gaúcha. (Foto: EBC)

O segundo e último domingo de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em Porto Alegre foi marcado, de forma geral, por um movimento menor de estudantes nos locais de prova em relação ao dia 17 e pela menor incidência de problemas. Desta vez, ninguém foi impedido de participar devido a salas superlotadas, por exemplo.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep, responsável pelo Enem), o contingente previsto para a tarde deste domingo era de 6.781 candidatos nos mesmos oito locais da primeira etapa, incluindo o Colégio Estadual Paula Soares, no Centro Histórico.

Ainda não foram divulgadas informações sobre dados locais sobre o comparecimento às provas. O órgão limitou-se a informar que as faltas atingiram um índice de 55,3%, recorde histórico de abstenção. A média histórica é de 27%.

Locais

A maioria dos candidatos (cerca de 6 mil) estava designada para o campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na Zona Leste da capital gaúcha, um dos dois pontos onde haviam sido registrados problemas desse tipo no domingo anterior – o outro foi a UniRitter, na Zona Leste.

“No fim de semana passado eu me atrasei e quase ‘dei com a cara’ no portão aqui da UniRitter, por chegar muito em cima da hora, então hoje eu dei um jeito de chegar mais cedo”, disse à reportagem do jornal “O Sul” a estudante Mariana Alves, que aguardava uma carona em frente à sede da Rede Pampa de Comunicação, ao lado da universidade.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre