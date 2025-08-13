Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política O Senado vai recorrer no Supremo de medidas contra o senador Marcos do Val, diz o presidente da Casa

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Nessa quarta, Marcos do Val (D) discursou no plenário do Senado e reclamou dos efeitos das medidas cautelares. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), confirmou nessa quarta-feira (13) que o Senado vai recorrer para reverter medidas impostas ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A Advocacia da Casa estuda solicitar à Justiça a liberação integral do salário e das verbas de gabinete do senador capixaba, bloqueados na decisão do Moraes.

“Vamos impetrar ao STF e buscando, no ponto de vista jurídico, institucional, instrumento jurídico, para recorrermos da decisão deferida contra o senador Marcos do Val”, disse Alcolumbre.

No último dia 4, Moraes determinou que do Val utilize tornozeleira eletrônica após o retorno do senador de uma viagem aos Estados Unidos.

Em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes de do Val, inclusive o diplomático, e o bloqueio de R$ 50 milhões da conta dele, no âmbito de um inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar ofensas e ataques contra investigadores da instituição.

O senador, no entanto, permaneceu com o passaporte diplomático, que utilizou para deixar o País apesar de Moraes ter negado o pedido para que o parlamentar viajasse com a família. Do Val argumenta que não foi notificado da decisão e não estava impedido de viajar.

Afastamento

Nessa quarta, do Val discursou no plenário do Senado e reclamou dos efeitos das medidas cautelares. Ele afirmou que está usando tornozeleira “sem ser condenado e sem responder a algum crime”.

“A minha conta bancária está completamente bloqueada, com toda vida financeira bloqueada, contas bancárias, cartões de crédito, Pix bloqueado, tanto para enviar quanto para receber, tudo bloqueado. Eu não tenho condições de receber doações, nem dos meus colegas, que já se dispuseram a ajudar. Estou 100% sem o meu salário. O meu gabinete está 100% sem ajuda de custo”, lamentou do Val.

Parlamentares da base já declararam que o Senado também deve analisar o afastamento do senador por seis meses.

Líder do PSB, Cid Gomes (CE), afirmou na terça (12) que a suspensão do parlamentar deve ser pedida pelo procurador da Casa, Alessandro Vieira (MDB-SE), e depois votada pela Mesa Diretora, composta por sete parlamentares e quatro suplentes.

Líder do PSD, Omar Aziz (AM), também confirmou que Alcolumbre quer afastar do Val por 180 dias.

Um interlocutor de Alcolumbre explicou ao portal g1 que muitos senadores estão insatisfeitos com o comportamento de Do Val.

Quanto ao pedido ao STF para manutenção das prerrogativas dele como senador, este será um gesto para preservar a imagem do Senado, numa garantia dos direitos aos quais qualquer senador tem devido ao cargo que ocupa.

Sem transparência, comissões da Câmara dos Deputados aprovam emendas em menos de um minuto e sem revelar padrinhos
