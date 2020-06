Política O senador Flávio Bolsonaro diz que tem patrimônio “compatível com seus rendimentos”

19 de junho de 2020

Flávio Bolsonaro divulgou nota criticando o que classificou de "ilação" de "promotores de injustiça do Rio". (Foto: Reprodução/Instagram)

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) divulgou nota nesta sexta-feira (19) criticando o que classificou de “ilação” de “promotores de injustiça do Rio”, em referência ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que apontou que o seu ex-assessor Fabrício Queiroz pagou mensalidades escolares das suas filhas. Flávio disse ter um patrimônio “totalmente compatível com seus rendimentos” e afirmou que isso “ficará inequivocamente comprovado”.

“Trata-se de mais uma ilação de alguns promotores de injustiça do Rio. O patrimônio do Senador é totalmente compatível com seus rendimentos e isso ficará inequivocamente comprovado dentro dos autos”, diz o texto, divulgado pela assessoria de imprensa do senador.

O Ministério Público apontou a suspeita no pedido de prisão preventiva de Queiroz, ex-assessor de Flávio. Os promotores investigam os dois por um esquema de “rachadinha”, como é conhecida a prática de devolução de parte dos salários por parte de funcionários, que teria ocorrido no gabinete do então deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Os investigadores cruzaram dados bancários de Queiroz com registros de movimentação do ex-assessor no caixa de um banco, obtidos através de câmeras de segurança. Ao comparar a data e o horário em que os valores foram movimentados, além das quantias, o MP argumentou que Queiroz foi o responsável pelo pagamento da escola das filhas de Flávio ao menos de outubro de 2018. Outros pagamentos também estão sendo investigados.

Intimação

O MPRJ intimou Flávio Bolsonaro a prestar depoimento por causa da investigação criminal que apura vazamentos da Polícia Federal (PF) na Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018.

A investigação é a que apura a revelação feita pelo empresário Paulo Marinho de que Flávio teria tido conhecimento prévio da operação que apurava o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio e apresentou ao Brasil as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz.

Por causa do foro privilegiado de Flávio Bolsonaro, a intimação foi encaminhada ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que a encaminhará.

Flávio Bolsonaro terá 30 dias, a contar do recebimento, para marcar o depoimento.

