Queiroz foi preso no interior de São Paulo, na casa do advogado da família do presidente da República, Frederick Wassef. (Foto: Reprodução/TV Globo)

O policial militar aposentado e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) Fabrício Queiroz foi preso no início da manhã de 18 de junho em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. Ele estava em uma casa em Atibaia, interior do Estado. O imóvel pertence a um advogado da família Bolsonaro.

A prisão foi solicitada pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPRJ) e autorizada pela Justiça fluminense. Queiroz é investigado por participação em esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), onde Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ocupou cadeira parlamentar antes de ser eleito senador.

Ao autorizar a prisão do ex-assessor, o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, apontou repasses de ex-assessores para conta de Queiroz no valor de R$ 2.039.656,52 e saques na conta do investigado que totalizam quase R$ 3 milhões. Ele é apontado como operador do esquema de “rachadinha”, no qual funcionários de Flávio na Alerj devolviam parte do salário, e o dinheiro era lavado por meio de uma loja de chocolates e aplicado em imóveis.