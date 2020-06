Política Flávio Bolsonaro é chamado a depor sobre suposto vazamento de operação

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

O MPRJ (Ministério Público Federal no Rio de Janeiro) intimou o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) a prestar depoimento na investigação que apura supostos vazamentos da PF (Polícia Federal) sobre a Operação Furna da Onça. Além do filho do presidente, serão ouvidos os advogados Ralph Hage Vianna e Christiano Fragoso.

A investigação teve início depois de uma revelação feita pelo empresário Paulo Marinho de que Flávio teria tido conhecimento prévio da operação que apurava o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Marinho afirma que, segundo relato do próprio Flávio, um delegado da Polícia Federal avisou das investigações pouco após o primeiro turno das eleições daquele ano e informou que membros da Superintendência da PF no Rio adiariam a operação para não prejudicar a disputa do pai do parlamentar, atual presidente da República, no segundo turno.

O empresário prestou depoimento no dia 20 de maio, na sede da Polícia Federal do Rio, na Praça Mauá, região central, por cerca de cinco horas e meia. No dia 26 foi novamente ouvido.

