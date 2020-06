Porto Alegre EPTC doa 1,5 tonelada de alimentos arrecadados em campanha dos agentes de trânsito

Equipe da primeira-dama Tainá Vidal recebeu as doações, que serão encaminhadas à Fasc para distribuição à população vulnerável.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) entregou 1,5 tonelada de alimentos para a equipe da primeira-dama, nesta sexta-feira (19). As doações serão encaminhadas à Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania). Iniciativa dos agentes de trânsito, a campanha já era realizada em anos anteriores, mas foi intensificada em razão da pandemia por coronavírus. A entrega foi realizada na sede da EPTC e contou com a presença da direção da empresa, da primeira-dama Tainá Vidal, do vice-presidente da Fasc, Joel Lovatto, e do secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores.

Na Fasc, os alimentos serão catalogados e separados em kits para doações. “Ontem mesmo fui entregar doações em uma comunidade e a fala de uma mãe me emocionou: precisamos de alimentos, a fome não espera”, destacou a primeira-dama Tainá Vidal. O secretário Itacir Flores disse que a SMDSE vai encaminhar as doações o mais rápido possível para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. “A atitude dos agentes vai ajudar a chegar ajuda nas comunidades invisíveis”, ressaltou.

Já o vice-presidente da Fasc destaca o fato de a prefeitura contar com um sistema que registra o destino de cada doação. “A Fasc cuida das entregas e tudo é computado no nosso sistema. A destinação é para as famílias mais vulneráveis de Porto Alegre”, explicou.

Todos os anos os agentes de trânsito fazem campanhas para arrecadar alimentos e encaminhar para doações. Desta vez houve um engajamento mais intenso, com participação de funcionários de vários setores. “Tenho orgulho de fazer essa entrega em nome dos nossos colaboradores e não posso deixar de parabenizá-los pelo ato de solidariedade”, enfatiza o diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires. Desde março a Fasc já entregou mais de 25 mil cestas.

Como ajudar – Alimentos e produtos de higiene e de limpeza podem ser entregues na sede da Fasc (avenida Ipiranga, 310), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30min às 18h.

Pessoas jurídicas que queiram encaminhar propostas de doações podem entrar em contato por e-mail (gabinete.fasc@portoalegre.rs.gov.br).

