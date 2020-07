“José Serra lamenta a espetacularização que tem permeado ações deste tipo no país, reforça que jamais recebeu vantagens indevidas ao longo dos seus 40 anos de vida pública e sempre pautou sua carreira política na lisura e austeridade em relação aos gastos públicos. Importante reforçar que todas as contas de sua campanha, sempre a cargo do partido, foram aprovadas pela Justiça Eleitoral”, disse nota divulgada pela assessoria do senador.

“O senador José Serra foi surpreendido esta manhã com nova e abusiva operação de busca e apreensão em seus endereços, dois dos quais já haviam sido vasculhados há menos de 20 dias pela Polícia Federal. A decisão da Justiça Eleitoral é baseada em fatos antigos e em investigação até então desconhecida do senador e de sua defesa, na qual, ressalte-se, José Serra jamais foi ouvido”, afirmou o texto.

Três mandados foram expedidos para cumprir buscas no gabinete de Serra. Um quarto mandado era para o gabinete dele no Senado. No entanto, o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) impediu a entrada dos agentes no gabinete.

A decisão de Alcolumbre foi tomada após ele consultar a Advocacia-Geral da União (AGU).

A AGU acionou o Supremo Tribunal Federal (STF)para que a Corte decida se as buscas no gabinete podem ser realizadas.

No início da noite desta terça, os advogados do senador, Sepúlveda Pertence e Flávia Rahal, lamentaram a ação da PF contra José Serra e chamaram de “evidente violação do Estado de Direito”. A defesa do senador também declarou que a ação foi “ilegal, abusiva e acintosa”.