20 de julho de 2020

Ao menos cinco investigados foram presos. (Foto: Leandro Adão/Polícia Civil)

Nesta segunda-feira (20), a Polícia Civil gaúcha deflagrou em Porto Alegre, Alvorada e Eldorado do Sul uma operação contra um grupo especializado no roubo de veículos na Região Metropolitana. O cumprimento de 14 ordens judiciais incluiu a prisão de cinco investigados, dentre eles o principal alvo da ofensiva, apontado como autor do assalto a um coronel reformado da BM (Brigada Militar) de 81 anos.

O crime foi cometido no final de maio no bairro Floresta, Zona Norte de Porto Alegre, quando a vítima recebeu coronhadas de pistola e teve levados um veículo e um revólver calibre 38, além de telefone celular, dinheiro e outros pertences.

Segundo a corporação, trata-se de um homem de 24 anos e que já havia sido preso em novembro passado no posto de pedágio da Freeway em Gravataí, quando se deslocava para Sombrio (SC) com um veículo roubado. O criminoso possui antecedentes por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, uso de documento falso, lesão corporal, ameaça, injúria e exercício ilegal de Profissão.

Apuração

As investigações começaram há quatro meses. Desde então, diversas vítimas prestaram depoimento e reconheceram fotograficamente os assaltantes que agora estão presos.

Na maioria das vezes, eles agiam em duplas e mediante ameaça com arma-de-fogo. Após os roubos, os veículos tinham os seus sinais identificadores (placas e numeração de vidros, chassi e motor) adulterados e clonados, sendo que em alguns casos acabavam vendidos como originais, inclusive em Santa Catarina.

A Polícia Civil ressalta que denúncias, reconhecimento de suspeitos e outros esclarecimentos podem ser feitos por meio da DRV (Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubo de Veículos) com os titulares Rafael Liedtke e Marco Guns. Os telefones para contato são (51) 3288-9829 e 3288-98-54. Ou então por meio do Disque-denúncia: 0-800-510-28-28.

(Marcello Campos)

