Esporte O sorteio da Libertadores tem vagas indefinidas do Brasil e fato inusitado envolvendo os times do Uruguai

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Conmebol definiu nesta sexta-feira as três fases preliminares da edição de 2021 do torneio. (Foto: Divulgação/Conmebol)

Quem acompanha os eventos que definem os grupos e jogos de uma Copa Libertadores da América já deparou com times “Bolívia 4” ou “Equador 3”, por exemplo. Isso acontece porque no momento do sorteio ainda alguns países ainda não definiram as suas equipes classificadas para a competição continental.

Isso aconteceu de forma mais evidente na tarde desta sexta-feira (5), quando a Confederação Sulamericana de Futebol (Conmebol) definiu em sua sede, no Paraguai, as três fases preliminares da edição de 2021 do torneio.

Foram definidos os confrontos da fase preliminar. Os clubes brasileiros, ainda não definidos e nomeados como “Brasil 7” e “Brasil 8”, enfrentarão, respectivamente, Ayacucho, do Peru, e Deportivo Lara, da Venezuela, na segunda fase da chamada “Pré-Libertadores”. Os dois times brasileiros jogarão a primeira partida em casa e decidirão fora de casa a classificação à terceira fase.

Caso o time “Brasil 7” passe pelo Ayacucho, enfrentará o Del Valle ou “Chile 4” na 3ª fase da pré-Libertadores. Já o “Brasil 8”, caso supere o Deportivo Lara, terá pela frente San Lorenzo ou “Chile 3”.

Os times brasileiros classificados para a pré-Libertadores através do Campeonato Brasileiro só serão definidos após a disputa da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio, que afetará diretamente na zona de classificação para a competição.

Caso o Palmeiras, já classificado como campeão da última Libertadores, fature também a Copa do Brasil, o regulamento determina que a vaga seja transferida para o Campeonato Brasileiro, que passa a ter cinco vagas diretas e duas para a Pré-Libertadores.

Vaga garantida

No momento, Inter (já garantido oficialmente), Flamengo, Atlético-MG e São Paulo estão se classificando para a fase de grupos da Libertadores. Atual quinto colocado, o Fluminense dependeria do Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil para entrar diretamente na fase de grupos.

Já o Grêmio, Corinthians, Bragantino, Athletico-PR, Santos, Ceará e Atlético-GO estão na disputa pelas vagas na Pré-Libertadores.

Novidade

A novidade no regulamento da Libertadores para a edição 2021 é que se um clube for eliminado na penúltima fase da chamada Pré-Libertadores, além de não avançar para a fase de grupos, não conquista sequer uma vaga na Copa Sul-Americana. Somente clubes eliminados na terceira e última fase preliminar conseguiriam vaga no outro torneio continental.

A primeira fase preliminar será disputada por seis equipes provenientes de Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em jogos de ida e volta. Na segunda fase, serão 16 times, 13 deles dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Além dos três classificados da primeira fase.

A terceira fase será disputada pelas oito equipes vencedoras da fase anterior. Em caso de empate no placar agregado, será aplicada a regra do gol marcado fora de casa. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis. Os vencedores se classificam à fase de grupos.

As datas reservadas para as fases preliminares são as seguintes: fase 1 entre 16 a 18/2 e 23 a 25/2; fase entre 2 a 4/3 e 9 a 11/3, e fase 3 entre 16 a 18/3 e 6 a 8/4. E, nesta situação, mais problemas: como o Grêmio decidirá a Copa do Brasil nos dias 28/2 e 07/3 e, em caso de derrota, pode ir para a fase 2, é possível que a Conmebol adie o confronto.

Aspecto inusitado

O Uruguai tem até o dia 7 de fevereiro para definir o classificado à primeira fase da Libertadores. Então a Associação Uruguaia vai entrar em contato com os primeiros colocados perguntando se eles desejam jogar tal fase ou se vão arriscar esperar o corte para a fase de grupos.

Se o 1º colocado preferir esperar e tentar vaga numa fase mais avançada, vão chamar o 2º e por aí vai até alguém aceitar. Dia 21 de fevereiro vão repetir o procedimento para definir os classificados à 2ª fase. Problemas da pandemia.

Sulamericana

Antes do sorteio da Libertadores, foi realizado também o sorteio da primeira fase da Copa Sulamericana. Os seis representantes brasileiros da competição, porém, entrarão diretamente na fase de grupos, novidade da edição de 2021 do torneio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte