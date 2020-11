Geral O sorteio do mando de campo da semifinal da Copa do Brasil será nesta terça-feira na Confederação Brasileira de Futebol

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Grêmio e São Paulo se enfrentarão pelas semifinais da Copa do Brasil. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil para esta terça-feira, às 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo site da CBF. De um lado da chave, o Palmeiras, depois de eliminar o Ceará, enfrenta o América-MG, que chegou pela primeira vez às semifinais da competição. Do outro lado estão o São Paulo, que busca seu primeiro título, e o Grêmio, pentacampeão da Copa do Brasil. Não há o peso do gol fora de casa nesse torneio.

O chaveamento foi definido quando aconteceu o sorteio das quartas de final. Resta, porém, definir os mandos de campo. Mesmo sem torcida nos estádios, existe a possibilidade de Palmeiras e São Paulo inverterem suas condições de mandante. Quando um jogar em casa, o outro será visitante. Isso para que os seguidores não se encontrem na cidade. Os jogos serão realizados nos dias 23 e 30 de dezembro.

Além do título, o campeão da Copa do Brasil ainda vai receber uma boa quantia em dinheiro. O campeão ficará com R$ 54 milhões, além de premiações por avanço nas fases anteriores, montante que pode chegar em R$ 70 milhões. O vice receberá R$ 22 milhões. Saiba mais sobre a premiação da Copa do Brasil. O campeão da Copa do Brasil também ganha o direito de disputar a próxima Libertadores da América.

A premiação ocorre conforme as equipes avançam de etapa. O América foi o único dos semifinalistas que disputou desde a primeira fase. Assim, o time mineiro já tem assegurado R$ 15,4 milhões. Grêmio, São Paulo e Palmeiras já garantiram R$ 12,9 milhões.

O Grêmio foi o primeiro clube a se garantir como semifinalista da Copa do Brasil 2020. Jogando na Arena, o Tricolor recebeu o Cuiabá, na última quarta-feira (18), pelo segundo jogo das quartas de final, e voltou a vencer a equipe auriverde, dessa vez por 2 a 0 (4 a 1 no placar agregado).

Já o Inter foi a Belo Horizonte (MG), no mesmo dia, enfrentar o América-MG. A equipe gaúcha precisava reverter o placar de 1 a 0 aplicado pelos mineiros no primeiro jogo. O Colorado venceu no tempo regulamentar pelo placar mínimo, mas nas penalidades foi superado pelos donos da casa por 6 a 5. O resultado tirou o time de Abel Braga da competição.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador colorado elogiou o desempenho da sua equipe, que chegou ao gol com Yuri Alberto nos segundos finais da partida. “Não tem tática. Não tem estratégia. Coloquei uma equipe mais experiente por causa do grau de dificuldade do jogo. O que caracteriza o adversário é recuperação de bola com transição rápida. Nosso negócio era errar o mínimo de passes. Fizemos bem. Mas faltou profundidade. Depois, a garotada conseguiu até o último lance o gol. Foi pena. Depois de jogar 90 minutos no campo adversário, é muito complicado”, disse Abel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo, da CBF e da Rádio Grenal.

