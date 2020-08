Entre as determinações ao governo estão:

– criar uma sala de situação para gerenciar o combate à pandemia entre esses povos com participação de indígenas;

– fixar medidas para conter invasores nas terras dessas comunidades;

– e garantir o acesso ao sistema de saúde para indígenas que vivem também em áreas não homologadas.

O texto aprovado pelo Congresso considera que povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais são grupos em situação de vulnerabilidade extrema e determina ações para o governo federal diminuir os impactos da pandemia:

– garantir acesso a testes rápidos e do tipo PCR;

– fornecer remédios e equipamentos;

– organizar o atendimento em centros urbanos e acompanhar os casos que envolvem indígenas;

– contratar profissionais para reforçar o apoio à saúde indígena;

– construir hospitais de campanha nos municípios próximos às aldeias.

Bolsonaro vetou 16 pontos do texto, entre eles, o que previa que União, estados e municípios garantissem: – acesso universal à água potável; – leitos de UTI; – ventiladores e máquinas de oxigenação do sangue; – distribuição de materiais informativos sobre a Covid; – facilitação do pagamento do auxílio emergencial e benefícios previdenciários.

O governo afirmou que os trechos criariam despesas sem uma previsão orçamentária.

A sala de situação se reuniu pela primeira vez no dia 17 de julho, mas parte de representantes de povos indígenas considerou o tratamento do governo “humilhante”, com ofensas e ameaças.

Depois do relato dos indígenas, o ministro determinou que os encontros da sala de situação contassem com a presença de Maria Thereza Uille Gome, conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de um observador de seu gabinete.