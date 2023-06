Rio Grande do Sul O teatro mais antigo da capital gaúcha completa 165 anos nesta terça

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

O Theatro São Pedro está realizando uma programação com teatro, música e eventos com entrada franca Foto: Marcelo Nunes

O Theatro São Pedro, teatro mais antigo de Porto Alegre, completa 165 anos nesta terça-feira (27). Sua eterna guardiã, Eva Sopher, faria 100 anos no dia 18 deste mês. Para comemorar as datas, o Theatro São Pedro, fundação vinculada à secretaria da Cultura (Sedac) do Rio Grande do Sul, está realizando uma programação com teatro, música e eventos com entrada franca.

A celebração conta com a ópera I Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, cuja produção é da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), e a coprodução, da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors), que realizou apresentações nos dias 17, 18 e 20 de junho. A programação segue até este sábado (01) encerrando com as apresentações do espetáculo Cão sem pluma, da Cia. de Dança Deborah Colker.

O Theatro São Pedro

A história do Theatro São Pedro tem início em agosto de 1833, com a doação de um terreno, por parte do presidente da antiga Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, Manoel Antônio Galvão. O espaço ficava na principal praça de Porto Alegre, a Praça da Matriz, onde estão localizadas a sede do governo do Estado (Palácio Piratini), a Assembleia Legislativa, o Palácio da Justiça e a Catedral Metropolitana de Porto Alegre.

Com as obras suspensas no período da Revolução Farroupilha (1835–1845), o Theatro São Pedro foi finalmente inaugurado em 27 de junho de 1858. Grandes espetáculos marcaram os seus 115 anos de existência, até o fechamento, em 1973, por falta de condições técnicas e estruturais em decorrência do tempo, impossibilitando suas atividades.

Reaberto 11 anos mais tarde, em 28 de junho de 1984, após o trabalho de restauração coordenado por Eva Sopher, o teatro vem operando, diariamente, com uma intensa programação em todos os setores.

A administração da instituição preocupa-se em manter a já conquistada reputação de ser uma das mais belas casas de espetáculos do mundo, que recebe milhares de visitantes, além do público que habitualmente prestigia os eventos de teatro, dança, música, exposições e outras manifestações culturais.

Eva Sopher

Eva Sopher faria 100 anos no dia 18 de junho. Eva nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 18 de junho de 1923. Frequentou o colégio em sua cidade natal até os treze anos de idade quando, em companhia dos pais, emigrou para o Brasil, devido à perseguição nazista.

Logo após a fixação da família em São Paulo, deu sequência aos estudos no Instituto Mackenzie, realizando simultaneamente cursos de arte, desenho e escultura.

Em 1939, aos dezesseis anos de idade, começou a trabalhar na Casa e Jardim Galeria de Arte, que atuava junto à Pró-Arte Sociedade de Artes Letras e Ciências. Em 1943, mudou-se para o Rio de Janeiro, sempre trabalhando no meio artístico.

Em 1950, Eva adquiriu a nacionalidade brasileira por naturalização. Devido à transferência profissional do marido, mudou-se em 1960 para Porto Alegre. No mesmo ano, a pedido de Theodor Heuberger – fundador e diretor da Pro Arte –, iniciou a reorganização da entidade na capital. Desde então, conseguiu realizar anualmente ininterruptas temporadas culturais, com um mínimo de quinze apresentações artísticas de alto nível.

Por nomeação do então governador do Estado, Synval Guazelli, em 1975 assumiu a direção do Theatro São Pedro, com a incumbência de dirigir as obras da total reconstrução e restauração do monumento histórico-cultural.

Com a criação da Fundação Teatro São Pedro, em 18 de março de 1982, foi nomeada sua presidente. Devolveu o teatro à comunidade em 28 de junho de 1984. Eva faleceu em 7 de fevereiro de 2018. Na época, foi decretado luto oficial do Estado por três dias.

Programação São Pedro

Data: 27 – terça (20h)

Orquestra Theatro São Pedro

Regência: Evandro Matté

Solistas: Jauro Duarte (piano) e Ana Paula Schimidt (violino)

Ingressos: mediante 2kg de alimento

Local: Palco principal do Theatro São Pedro

Data: 28 – quarta (12h30)

Musical Évora – Quatricelli

Recital de violoncelo

Entrada Franca

Local: Foyer de Nobre do Theatro São Pedro

Data: 28 quarta (19h)

Sarau do Solar Especial – Loma

Projeto da Assembleia Legislativa

Ingressos: mediante 2kg de alimento

Local: Palco principal do Theatro São Pedro

Data: 29 a 1º – quinta, sexta e sábado (20h)

Cão sem Plumas

Balé Deborah Colker

Local: Palco principal do Theatro São Pedro

