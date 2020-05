Magazine O tenor italiano Andrea Bocelli revelou que já contraiu o coronavírus

Bocelli explicou que teve um pouco de febre e que ficou praticamente assintomático. (Foto: Reprodução)

O famoso tenor italiano Andrea Bocelli teve coronavírus no início de março, conforme revelado nesta terça-feira (26) ao jornal italiano La Repubblica depois de doar seu plasma para pesquisas científicas.

“O artista é um dos casos positivos de coronavírus (…). O caso remonta a 10 de março, quando ele realizou o teste”, informou o jornal, que cita declarações de Bocelli a um grupo de jornalistas depois de ter doado seu plasma para um hospital em Pisa (Toscana).

Bocelli explicou que teve um pouco de febre e que ficou praticamente assintomático, por isso infectou sua esposa e dois filhos, que também apresentaram sintomas leves.

A esposa também doou o plasma para pesquisas médicas, acrescentou.

Uma das possibilidades exploradas pelos cientistas para tratar pacientes com covid-19 é injetar plasma de pacientes que superaram a doença, uma vez que ele contém anticorpos potencialmente benéficos.

A Itália é um dos países mais afetados pelo coronavírus, com quase 33 mil mortos em quase três meses, segundo o último balanço oficial. Os casos oficiais chegam a 230.555.

Placido Domingo

No final de março, o tenor espanhol Plácido Domingo chegou a ser internado em um hospital em Acapulco, no México, devido a complicações causadas pelo novo coronavírus.

O astro de 79 anos havia anunciado que testara positivo para a Covid-19 (nome da doença) em 19 de março, relatando sintomas como febre e tosse. Em declaração à época, o porta-voz de Domingo disse que o tenor estava “bem e reagindo ao tratamento”.

Após receber alta, o artista se pronunciou: “Estou em casa e me sinto bem. Felizmente, desde o primeiro sintoma estava, como sempre, sob supervisão médica, em vista da minha idade e minhas comorbidades, portanto suspeitou-se da infecção por Covid-19 e isto me ajudou muito”, informou Domingo em um comunicado, publicado em sua página oficial no Facebook.

Na Espanha, o número de mortes pela doença foi revisado para baixo.

Se no domingo (24) os óbitos eram 28.752, no dia seguinte (25) passaram para 26.834, uma redução de 1.918, ou 7%. A diferença, segundo o Ministério da Saúde, foi um resultado de uma reavaliação de dados previamente contabilizados, eliminando duplicatas, casos suspeitos que não foram confirmados e causas de morte descritas como possivelmente causadas pelo coronavírus.

Nesta terça, no entanto, o número de óbitos chegou a 27.117.

O governo espanhol já havia mudado em outras ocasiões sua metodologia de contabilização, rompendo com a série estatística e dificultando análises comparativas. O número de casos de Covid-19 também foi revisado. Ainda assim, a Espanha é o país da União Europeia com mais casos da doença, com 236.259, segundo dados da Universidade Johns Hopkins desta terça.

