26 de Maio de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Nadine Gonçalves e Tiago Ramos estão juntos novamente. Após ter terminado o namoro com o modelo de 22 anos, na semana passada, ela contrariou o desejo da família e voltou atrás da decisão. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

O jornal ainda informa que Tiago Ramos segue morando em um flat alugado por Nadine em Santos, no litoral paulista, e que também tem frequentado a mansão dela, mesmo contra a vontade dos familiares.

Recentemente, Tiago Ramos foi alvo de acusações de uma ex-namorada, a espanhola Rita Cumplido, de 44 anos. Ela acusa o modelo de agressão, durante uma briga entre eles. A denúncia foi feita logo após Nadine e Tiago se conhecerem.

O jornal, no entanto, diz que o romance segue firme e forte, mesmo com essa acusação. Por fim, o veículo carioca revela que segundo fontes, o fim de semana foi quente e intenso e que a “Neymãe” cogita até se casar com o garoto.

