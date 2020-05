Celebridades Sthefany Brito revela nome do primeiro filho

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz está grávida do primeiro filho, um menino, de sua união com Igor Raschkovscky Foto: Reprodução/Instagram Atriz está grávida do primeiro filho, um menino, de sua união com Igor Raschkovscky. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Sthefany Brito está grávida do primeiro filho, um menino, de sua união com Igor Raschkovscky. Nas redes sociais, a atriz, que está com 32 anos, contou qual será o nome do garoto: Antônio Enrico. Ela ainda conta que a escolha do nome se deu após um longo processo, em que nem a atriz nem o marido, concordavam em como batizar o filho.

“Nunca pensei em dar nome composto para meu filho, não é que não gostasse. Temos um casal de amigos que tem dois filhos, o mais velho é Enrico. E Igor falou ‘Enrico é muito lindo’”, lembrou ela. A atriz diz que os dois começaram a simular frases usando o nome em situações comuns da rotina e logo concordaram que seria Enrico. “E ele virou o nosso Enrico”, derreteu-se.

Já o “Antônio” tem origem familiar, segundo Sthefany. “Eu daria tudo para ter meus avós aqui”, disse ela, chorando. “Aí um dia Igor falou ‘amor o que você acha de a gente colocar Antônio antes de Enrico. É uma forma de homenagear o meu avô’. E eu fiquei muito emocionada, porque Antônio é um nome lindo, mas o nosso é muito especial porque tem um significado duplo. Ele não lembrava, mas Antônio era o segundo nome do meu pai, que faleceu. Fiquei muito feliz!”, completou.

