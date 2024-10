Acontece “O turismo como matriz econômica” será mote da participação do secretário Santini no X Fórum Oportunidades da Economia

Líder da pasta do Turismo quer debater importância e diversidade de opções presentes em solo gaúcho, durante encontro no dia 7 de novembro. Foto: Divulgação/Giordani Turismo Foto: Divulgação/Giordani Turismo

Presença confirmada no X Fórum Oportunidades da Economia segundo o Plano Rio Grande, o secretário do Turismo, Ronaldo Santini, já definiu a pauta que marcará a sua participação no evento: o turismo como matriz econômica no Rio Grande do Sul. Os debates serão realizados no auditório do Ministério Público do Estado, no dia 7 de novembro, a partir das 14h.

“À medida que nós estamos conseguindo quantificar números, fazer dados estatísticos, nós temos a certeza que o nosso Rio Grande tem, no turismo, a grande matriz econômica aqui para o Estado. Eu quero mostrar isso lá no seminário, para que a gente possa fazer com que o Rio Grande do Sul, que já é consolidado no polo metalmecânico, já é consolidado na área da agricultura, já é consolidado em tantos outros setores, também trabalhe o turismo como uma atividade econômica rentável, que traz geração de emprego, renda, traz bem-estar, traz sustentabilidade”, explica Santini.

O secretário ressalta que o assunto deve mobilizar os debates que colocarão grandes lideranças estaduais dos setores público e privado para debater dificuldades, avanços e possibilidades para o cenário econômico do Rio Grande do Sul no pós-enchente. O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite, que fará a abertura oficial das conversas.

“Eu acredito verdadeiramente que o turismo pode ser a nossa grande virada de chave aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um turismo que passa, muitas vezes, despercebido da nossa economia, muito mais como uma atividade de lazer do que como uma atividade econômica. O turismo ainda traz riqueza externa, riqueza que não estava prevista nos nossos cofres, que é o que o Estado do Rio Grande do Sul precisa hoje”, reforça o painelista.

Como grande trunfo do Rio Grande do Sul, Santini cita a diversidade de opções presentes em solo gaúcho, que poucos lugares no mundo têm a oportunidade de oferecer. Tais como: turismo de natureza, turismo de aventura, de esportes, de contemplação, histórico e de experiências culturais, como a Oktoberfest e a Festa da Uva, enraizadas na colonização do Estado.

“O nosso espaço territorial abarca o mundo. A gente consegue fazer um tour pelo mundo viajando pelo Rio Grande do Sul, degustando, saboreando, experimentando, vivenciando oportunidades que só esse Estado pode oferecer. Sair do sol escaldante do nosso litoral e ir para uma noite na Serra Gaúcha, onde terá que acender fogo na lareira para poder passar a noite. Qual Estado consegue fazer isso com tanta intensidade?”, explica o líder da pasta do Turismo.

Além do secretário Ronaldo Santini, estão confirmados no encontro: o presidente do Banrisul, Fernando Lemos; o vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut; o diretor dos hospitais São Francisco, Sto Antônio e Nora Teixeira, Fernando Lucchese; o diretor da Reiter Log, Mauro Pilz; o diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda; o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos; o presidente do Sistema FIERGS, Cláudio Bier; o diretor da Partner at McKinsey & Company, Sergio Canova Junior; a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann; o presidente da Cotrijal, Nei Manica; e o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal.

A apresentação ficará a cargo da comunicadora da TV Pampa Magda Beatriz e a mediação dos debates será conduzida pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, será responsável pelo encerramento do evento.

O X Fórum Oportunidades da Economia é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com Banrisul, Icatú e Rio Grande Seguros, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O evento no dia 7 de novembro contará com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal no Youtube da TV Pampa e pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

O encontro é direcionado a prefeitos, secretários estaduais e municipais ligados ao desenvolvimento, tribunais de Contas, Justiça e Ministério Público, empresários do Trade Turístico, além de profissionais de imprensa e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas até o dia 6/11 também pelo site www.forumoportunidadeseconomia.com.br.

