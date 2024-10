Acontece Panvel realiza parceria com a Disney com coleção Carros para higiene bucal

Com quatro novos produtos inspirados nos personagens do desenho, a novidade torna o cuidado com os dentes mais divertido para as crianças Foto: Divulgação Uma das unidades fica na avenida Bento Gonçalves, 1.313, no bairro Partenon. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Panvel, rede de farmácias com filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, acaba de lançar uma coleção que promete encantar as crianças. Em parceria com a Disney, a nova linha Panvel, inspirada no universo dos personagens do filme “Carros”, já está à venda. A coleção inclui quatro produtos voltados para a higiene bucal: dois modelos de escova de dentes, gel dental e antisséptico, todos com a temática da animação da Disney.

O lançamento reflete a contínua preocupação com o cuidado da saúde dental das crianças, que precisam de auxílio de um responsável até os 8 anos, para evitar cáries e o desencadeamento de problemas mais sérios. E esse olhar atento para a higiene bucal infantil encontra um forte aliado nos produtos temáticos, que atraem a atenção dos pequenos para os hábitos saudáveis.

Atualmente, o mercado global de creme dental movimenta cerca de US$ 34 bilhões, número que deve registrar um crescimento exponencial e superar os US$ 50 bilhões até 2029, segundo pesquisa do Instituto Internacional Mordor Intelligence.

A parceria entre as marcas simboliza um compromisso conjunto em encontrar as melhores maneiras de cuidar da saúde, especialmente a higiene bucal das crianças.

É possível conferir os produtos através do site da Panvel.

