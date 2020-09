Geral O Twitter alerta usuários após Donald Trump sugerir que eleitores votem duas vezes

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu aos eleitores uma prática ilegal. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Twitter alertou seus usuários, nesta quinta-feira (3), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugerir aos eleitores que votassem duas vezes, o que é uma prática ilegal. As postagens dele sobre o tema tiveram recursos da rede social limitados, como forma de desestimular engajamento.

“Colocamos um aviso de interesse público em dois Tweets neste tópico por violar nossa Política de Integridade Cívica, especificamente por encorajar as pessoas a potencialmente votar duas vezes”, informou o perfil do microblog sobre questões de segurança.

Em campanha pela reeleição Trump encorajou cidadãos a marcarem uma escolha pelo correio, e outra pessoalmente, para testar a capacidade da contagem dos votos não passar por fraudes. Ele criticou duramente os Estados que optaram por expandir o acesso ao voto por meio do correio em razão da pandemia da Covid-19, como ocorreu em Nevada, Nova Jersey e Montana, além da Carolina do Norte.

O Twitter explicou que o alerta feito nos posts do presidente foi para evitar que as pessoas compartilhassem conselhos de uma prática que pode ser ilegal.

“As leis a respeito da invalidação de cédulas pelo correio quando os indivíduos optam por votar pessoalmente são complexas e variam significativamente em cada estado”, disse o microblog.

“De acordo com nossas políticas, este Tweet permanecerá no serviço devido à sua relevância para conversas públicas em andamento. O envolvimento com o Tweet será limitado. As pessoas poderão citar, mas não curtir, responder ou retuitar.”

Em sua avaliação, Trump diz que os democratas seriam beneficiados pelas cédulas por correspondência. A “NBC News”, porém, afirmou que não há nenhuma evidência que indique vantagem a qualquer candidato se for realizada votação pelo correio.

“Deixe-os mandar o voto e deixe-os ir votar”, disse Trump em uma entrevista ao canal WECT-TV de Wilmington, na Carolina do Norte, quando indagado sobre a segurança da votação pelo correio. “E se o sistema é tão bom quando dizem, obviamente não conseguirão votar” em pessoa. Votar mais de uma vez em uma eleição é ilegal e, em alguns Estados, como a Carolina do Norte, é um crime.

Tum Murtaugh, um representante da campanha de Trump, disse à NBC News na quarta-feira que o presidente estava encorajando as pessoas a votarem por correio e “depois comparecerem pessoalmente nos locais de votação para verificar se seu voto já foi contado”.

Mas o procurador-geral da Carolina do Norte, Josh Stein, um democrata, respondeu no Twitter afirmando que Trump, que é republicano, “incentivou desavergonhadamente” os moradores da Carolina do Norte “a violarem a lei de maneira a ajudá-lo a semear o caos em nossa eleição”

“Certifiquem-se de votar, mas NÃO votem duas vezes! Farei tudo em meu poder para garantir que a vontade do povo seja manifestada em novembro”, acrescentou na rede social. As informações são do jornal Extra e da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral