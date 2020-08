Donald Trump, disse que é possível que o país tenha uma vacina contra o coronavírus antes da eleição de novembro, uma previsão muito mais otimista do que o cronograma apresentado pelos próprios especialistas em saúde da Casa Branca.

Questionado no programa de rádio Geraldo Rivera sobre quando uma vacina pode estar pronta, Trump disse: “Antes do final do ano, pode ser muito mais cedo.”