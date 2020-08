Nesta quinta-feira (06) aconteceu mais uma etapa da segunda edição do Seminário Juntos para Recomeçar. O evento é promovido pela Assembleia Legislativa gaúcha.

O Fórum Digital reuniu representantes do setor empresarial, acadêmico e governamental para discutir ações de combate à crise gerada pelo novo coronavírus na região metropolitana e litoral norte gaúcho.

A jornalista Vera Armando ficou responsável pela mediação do debate que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo. A mesa de debates foi formada pelos prefeitos de Cachoeirinha, Miki Breier, de Canoas, Luiz Carlos Busato e de Imbé, Pierre Emerim. Do meio acadêmico, o professor e diretor de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho e também coordenador do Pacto Alegre. Do setor empresarial participaram o diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da CMPC, Daniel Ramos e o coordenador Regional da Associação Brasileira de shopping centers, Eduardo Oltramari.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, fez a abertura dos painéis. “Primeiro para dar solidariedade as famílias que perderam entes queridos, mas também para procurar alternativas concretas de retomar a vida, a economia e retomar as liberdades individuais. Permitir que as nossas empresas e nossos trabalhadores não percam o sustento”, comentou Polo.

Na sequência, o prefeito de Canoas destacou que além da pandemia, a falta de chuva também prejudicou o estado gaúcho. “É um estado com pouca irrigação ainda, nós temos problemas sazonais muito grande de falta de água para a nossa agricultura”, ponderou.

Para contribuir com o desenvolvimento do litoral norte gaúcho, o prefeito de Imbé, Pierre Emerim, também se manifestou. Segundo ele, o litoral conseguiu identificar qual a sua vocação.

“Está na construção civil, está no turismo que ainda é Inexplorado. Nós temos muita coisa para ser exploradA, hoje existe uma exploração mediana do turismo de verão. No entanto temos um potencial muito grande no turismo rural e também de baixa temporada que ainda está em fase inicial”, revelou.

O próximo encontro virtual está marcado para a próxima quinta-feira, dia 13 de agosto. A próxima localidade a ser discutida é a região dos vales.

A Rede Pampa, através da TV Pampa, da Rádio Liberdade, do Jornal O Sul e do Portal O Sul fazem eco aos Fóruns “Juntos para Recomeçar – Assembleia pelo Rio Grande” promovidos pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o Projeto Rede Pampa e Assembleia Legislativa pela recuperação econômica do Rio Grande.

Confira os convidados do próximo seminário: