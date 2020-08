O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) e o Centro de Idiomas Discovery-Challenge estão oferecendo um semestre gratuito do curso de Língua Inglesa para usuários, estagiários e aprendizes do Sistema CIEE-RS e estudantes devidamente inscritos na Entidade, que ainda não foram beneficiados pelo convênio em semestres anteriores. Devido a pandemia provocada pelo novo coronavírus, o curso será totalmente digital.

Os interessados devem encaminhar um e-mail para o seguinte endereço: secretaria.socioeducativo@cieers.org.br, informando o nome completo, idade, CPF e solicitar sua carta de encaminhamento. Sem esse documento nenhum estagiário ou estudante inscrito poderá ser beneficiado.

Os beneficiados terão apenas o custo de aquisição do material didático junto à Discovery. Para acessar as aulas é necessário um computador ou notebook com microfone e câmera, e/ou smartphone.