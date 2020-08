Os Institutos Senai de Tecnologia em Calçado e Logística Industrial, sediado em Novo Hamburgo, de Mecatrônica (Caxias do Sul) e de Madeira e Mobiliário (Bento Gonçalves) vão prestar mentoria gratuita e on-line para 11 empresas aprovadas no Edital de Inovação para a Indústria – Conexão Senai para fabricar equipamentos de proteção individual (EPIs), adequar ou ampliar a produção existente. O Senai-RS já fez consultoria para outras oito empresas.

Nesta chamada, os participantes são orientados a elaborar máscaras e aventais hospitalares, protetores faciais e máscaras domésticas, entre outros. Os consultores do Senai ajudam as empresas a criar um plano de ação para realizar o trabalho, orientam sobre as especificações técnicas exigidas na fabricação de cada item conforme resoluções e consultas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem como a adequação das instalações do processo produtivo. Sugerem ainda linhas para financiamento caso seja necessário algum investimento. O treinamento vai ocorrer até 31 de agosto.

Entre as selecionadas na segunda chamada, 280 empresas são de micro e pequeno porte e nove são grandes empresas de renome nacional. A maioria das indústrias (189) vai fabricar máscaras de uso comum; 33 vão produzir máscaras cirúrgicas; 21 irão fornecer protetores de acetato do tipo faceshield; sete vão produzir álcool em gel e líquido e as demais receberão consultoria para oferecer outros produtos, como jalecos, aventais e toucas.

Seis empresas aprovadas no Estado serão atendidas pelo Instituto de Novo Hamburgo. São elas AGTex (Sarandi) , que vai iniciar a linha de produção de máscaras de uso geral; Atlântico Brindes (Porto Alegre), que vai adequar a linha de produção para confeccionar máscaras cirúrgicas; Pramel Equipamentos Eletrônicos (Campo Bom) , que vai adequar a linha de produção a fim de fabricar aplicador de álcool gel via pedal; Ssaltec Injetados (Três Coroas), para ampliar a linhas de produção de máscaras; Sulinject (Novo Hamburgo), com o objetivo de iniciar a linha de produção de máscaras de uso geral e Vulcabrás Azaleia (Parobé), que vai adequar a linha de produção de máscaras de uso geral.

O Instituto de Mecatrônica vai atender a Maprotech (Caxias do Sul), para adequar a linha de produção de faceshield, Milkline (Caxias do Sul), que vai adequar uma linha de produção de máscaras de uso geral, ITM Indústrias Têxteis (Farroupilha) para adequar uma linha de produção a fim de confeccionar máscaras e a Ow Dairy Plastcs (Caxias do Sul), que vai adequar a linha de produção máscaras de uso geral. O instituto, sediado em Bento Gonlçaves, vai atender a K1 Med (Bom Princípio) para iniciar a linha de produção de máscaras de uso geral.

Os resultados estão disponíveis no site.