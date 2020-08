Desde o início da pandemia, a Unimed Porto Alegre priorizou o seu projeto de telemedicina, consolidando-se após a Portaria do Ministério da Saúde n° 467, que dispõe sobre as ações da prática decorrente da epidemia de Covid-19. Em maio, a cooperativa colocou à disposição dos 700 mil beneficiários e dos 6.800 médicos a plataforma Meu MédicOnline, que já possibilitou a realização de mais de 8 mil consultas virtuais em 60 dias e já ganhou a adesão de 1.216 médicos cooperados de 48 especialidades. O objetivo é suprir a necessidade dos cooperados e clientes diante das medidas de isolamento social decretadas pelas autoridades sanitárias do país.

Conforme o vice-presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Alexei Gobbi, desde 2017 a cooperativa investe em ações inovadoras para oferecer soluções com foco na ampliação da experiência positiva dos clientes. O projeto de telemedicina integra tais iniciativas, que buscam materializar o cuidado aliado à inovação. “É imprescindível o entendimento de que a telemedicina não veio para substituir a consulta presencial, mas, sim, para complementar e oferecer mais uma oportunidade de contato entre médico e paciente, com flexibilidade, além de suprir uma demanda atual. Pela tela, se mantém o contato olho no olho e se fortalece a confiança construída na preciosa relação médico/paciente, mantendo o sigilo médico. Seu valor está na agilidade e no encurtamento de distâncias”, destaca.

No Meu MédicOnline, as consultas virtuais são possíveis conforme as datas disponíveis na agenda do médico, preservando toda a relação médico-paciente. De acordo com Alexei Gobbi, a Unimed Porto Alegre seguirá com a plataforma conforme determinação da Portaria, mas há possibilidade de se manter após a pandemia. “Acreditamos que esta seja uma tendência mundial, já praticada em alguns países desenvolvidos, e deverá seguir funcionando. No entanto, para isso, a Portaria, publicada em caráter excepcional e temporário, deverá ser revista”, afirma.

A plataforma está de acordo com a Resolução 10/2020, publicada pelo CREMERS, que define diretrizes éticas a atendimento médico remoto por intermédio de Operadoras de Planos de Saúde, enquanto durarem as medidas para enfrentamento à pandemia de Covid-19. O Meu MédicOnline está disponível para os beneficiários dos planos assistenciais Unimax, Unipart e Unifácil.

Passo a passo

Para acessar a plataforma de telemedicina Meu MédicOnline, o cliente poderá efetuar o login ou o cadastro, quando o mesmo pertencer a outra Unimed, pelo site ou pelo aplicativo. Para se cadastrar, deve clicar em “Quero me cadastrar” e preencher o formulário conforme orientações. Caso tenha preferência pelo cadastro utilizando o aplicativo, basta fazer o download no smartphone ou tablet, e seguir o mesmo processo do site. Após, poderá entrar em qualquer um dos canais, site ou aplicativo, utilizando CPF e senha. É possível utilizar computadores Desktop (com Webcam acoplada), notebooks, tablets ou smartphones que tenham acesso à internet.

Após o login, o usuário será direcionado ao serviço na plataforma Conexa Saúde. Pelo ambiente virtual, além do atendimento, o médico também poderá enviar receitas via e-mail ou SMS. Os agendamentos devem ser feitos pelo cliente, conforme seu plano, diretamente na plataforma, com a escolha do médico e a respectiva especialidade. Já o processo de solicitação de exames permanece o mesmo das consultas presenciais. O horário disponível para consultas será de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, de acordo com a agenda e disponibilidade dos médicos.