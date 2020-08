Convênios e descontos especiais para advogados estão identificados com o selo do mês da advocacia. (Foto: Reprodução)

A CAA/RS em parceria com a Panvel Farmácias, Rede Sim Postos, Sicredi COOABCred-RS e Psicologia Viva, reuniu descontos especiais para os advogados durante o mês de agosto. É possível conferir outros convênios promocionais que estarão identificados com o selo do mês da advocacia no site www.convenio-caars.org.br.

Panvel – A rede de Farmácias Panvel oferece 15% de desconto para uma linha de produtos de higiene e beleza (Panvel Make-Up e Panvel Original) feita exclusivamente para a advocacia. Nas compras na loja e site panvel.com/oabpanvel é preciso informar o Código Promocional: OABPANVEL.

Rede Sim – No dia 11 de agosto, a advocacia gaúcha ganhará desconto especial surpresa no abastecimento de combustíveis nos postos da Rede Sim. A promoção é válida para os profissionais que fizerem o cadastro até às 18h do dia 7/8 no link www.caars.org.br/postos-sim. Quem já fez cadastro, não é necessário fazer novamente.

Sicredi – COOABCred-RS A Cooperativa de Crédito dos Advogados oferece redução nas taxas de juros do cheque especial e empresarial para a classe:

– Linha de crédito emergencial: com carência de até 6 meses e prazo de até 48 meses para pessoa física e 60 meses para pessoa jurídica;

– Financiamento energia solar: cooperativa atua nessa modalidade com taxa a partir de 0,53% a/m + CDI, com prazo de até 120 meses.

Acompanhe através do aplicativo. Mais informações via telefone (51) 3228-5000, redes sociais e no site: cooabcred.com.

Psicologia Viva – A CAA/RS vai presentear a advocacia com vouchers de consultas gratuitas em plataforma de atendimento psicológico on-line. Será oferecido o primeiro atendimento gratuito, para que o colega conheça o sistema.

O serviço de atendimento psicológico on-line disponibiliza consulta no dia e horário marcado, sem sair de casa, ou seja, 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio da plataforma www.psicologiaviva.com.br/caars. Para isso, basta salvar o WhatsApp Business da CAA/RS na agenda do seu celular (51 3287-7490) e enviar uma mensagem com a hashtag #PrevineSaudeMental; informando seu nome completo; número de inscrição na OAB e subseção a qual pertences. Cortesias limitadas!

Digicerti – Parceira da CAA/RS e referência na emissão de certificações digitais, a Digicerti vai presentear a classe durante as lives com certificados digitais. Salve o nº de WhatsApp da CAARS (51 3287-7490) e acompanhe as lives.