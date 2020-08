A rede nacional voluntária, liderada pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e dez grandes indústrias, que realiza a manutenção de respiradores mecânicos que estão sem uso, fez nesta quinta-feira (6) a entrega 100º aparelho no Rio Grande do Sul. O Senai-RS foi responsável também pela coleta e entrega, realizada em todo o Estado. Os respiradores foram recuperados em um laboratório montado na General Motors, em Gravataí, por técnicos da empresa e da instituição. A rede voluntária conta com 25 pontos para receber os equipamentos no Brasil, dos quais dez são unidades do Senai e 15 estão em plantas das seguintes empresas: ArcelorMittal, FCA (Fiat Chrysler Automóveis), Ford, General Motors, Honda, Jaguar Land Rover, Renault, Scania, Toyota e Vale.

O centésimo aparelho foi entregue para a Prefeitura de Gravataí. “A ação integra uma série de iniciativas que a FIERGS e o Senai vêm fazendo para contribuir no combate à pandemia que inclui também a fabricação de EPIs, projetos de novos produtos com soluções e mentorias para empresas”, destaca o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein.

No Rio Grande do Sul, o Instituto Senai de Inovação em Soluções Integradas em Metalmecânica, sediado em São Leopoldo, conduz a ação, juntamente com a General Motors. É na planta da GM, em Gravataí, que está montada a oficina para a recuperação dos aparelhos, com alguns equipamentos do Senai.

“Tivemos ventiladores que foram prontamente arrumados, pois tínhamos as peças. Houve os que precisamos esperar as peças chegarem, e os que não conseguimos recuperar. Agora estamos na fase das devoluções”, explica o gerente do Instituto Senai, Victor Gomes, destacando que o Senai chegou a ter 15 profissionais envolvidos no processo.

Além das atividades de manutenção, o Senai mapeou e buscou respiradores na rede de saúde, articulado com outras importantes iniciativas regionais como o Pacto Alegre (Brothers in Arms), Instituto Cultural Floresta e Governo do Estado. O Senai Gravataí, Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica e Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia, de Esteio também participam da ação.