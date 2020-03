Acontece O último fim de semana do verão será com as características típicas da estação por praticamente todo o país

12 de março de 2020

O próximo fim de semana, 14 e 15 de março, será o último do verão. A estação que começou em 22 de dezembro de 2019 termina em 20 de março, à 00h50, quando se inicia o outono. A nova estação se estende até às 18h44 do dia 20 de junho.

O último fim de semana do verão será com as características típicas da estação por praticamente todo o país.

O ar quente e úmido volta a se espalhar sobre a Região Sudeste e as pancadas de chuva vão ocorrer à tarde e à noite quase todo o Sudeste. No sábado, centro-oeste, o sul e parte do leste de São Paulo ficam sem chuva e com sol forte. Não deve chover na capital paulista.

O último domingo do verão deve ser com sol na praia em todo o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. As outras áreas do Sudeste também terão sol, mas com pancadas de chuva a partir da tarde.

No Sul do Brasil, o último fim de semana do verão é com mudança no tempo por causa da chegada de uma nova frente fria. Mas da virada do tempo, vai dar para aproveitar as praias nos três estados, com muito sol e calorão.

No sábado, só deve chover na fronteira com o Uruguai, mas no domingo, 15, as pancadas de chuva começam a se espalhar sobre o Rio Grande do Sul. Ainda não deve chover em Porto Alegre. Santa Catarina e Paraná continuam secos e muitos quentes no domingo.

O Nordeste do Brasil passa o último fim de semana do verão sob a influência da Zona de Convergência Intertropical, que vem provocando muita chuva em vários estados nordestinos desde o início de março.

Há previsão de muitas pancadas de chuva pelo litoral e interior de todos os estados. Atenção para temporais no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.

Para a Região Centro-Oeste, a previsão para o último fim de semana do verão 2020 é de calor e períodos com sol, com pancadas de chuva e raios principalmente à tarde e à noite. O oeste e o sul de Mato Grosso do Sul permanece secos e quentes.

Na Região Norte, a influência da ZCIT continua sendo sentida no Pará, no Tocantins, e um pouco no Amapá.

O último fim de semana do verão começa sem chuva e com muito calor em Boa Vista. Mas a capital de Roraima poderá ter pancadas de chuva durante o domingo, 15 de março.

Alerta para chuva forte e volumosa no Tocantins e no leste e nordeste do Pará.

Há risco de chuva moderada a forte no Amazonas, Acre, Rondônia e nas outras regiões o Norte.

