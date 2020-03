Acontece Santa Casa inaugura serviço pioneiro na América Latina para reversão de arritmias

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre inaugura nesta quinta-feira (12) a Unidade Intermediária de Arritmias do Hospital São Francisco. Trata-se de um serviço hospitalar pioneiro na América Latina, destinado a usuários em situação clínica de risco moderado, que requerem monitorização e cuidados semi-intensivos e intermediários entre a unidade de internação e a unidade de terapia intensiva, necessitando de monitorização contínua durante as 24 horas do dia. A Unidade Intermediária de Arritmias faz parte da ampliação do Centro Internacional de Arritmias – Instituto J. Brugada.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário