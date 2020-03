Acontece I Fashion Outlet Novo Hamburgo anuncia inauguração da loja Wrangler

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Reconhecida pela qualidade de seus jeans, marca de origem norte-americana chega ao empreendimento em sua primeira loja exclusiva no Rio Grande do Sul.

Tradicional marca de origem norte-americana, a Wrangler inaugura dia 15 de março sua primeira loja exclusiva no Rio Grande do Sul, no I Fashion Outlet Novo Hamburgo. Conceituada pela qualidade de seus jeans, a marca apresenta toda sua linha de produtos para o público masculino e feminino com os grandes descontos tradicionais do empreendimento.

Com a inauguração, o público do I Fashion Outlet Novo Hamburgo poderá conferir as coleções mais recentes da Wrangler, pautadas em diversas modelagens no estilo urbano contemporâneo, sem deixar de lado itens específicos da linha country que são referências na grife.

O diferencial da loja, em seus 112m² divididos em uma estrutura moderna e funcional, serão os descontos exclusivos de até 70% em peças como calças, camisetas, coletes, jaquetas, camisas e outros produtos com a qualidade Wrangler. Para os dias de inauguração, a marca ainda apresenta uma promoção com calças jeans a partir de R$ 89,90 e camisetas em valores a partir de R$ 49,90.

Atualmente são 10 lojas próprias da Wrangler no país, mas a marca está presente em outros 790 espaços multimarcas. Com projeção de contemplar 50 lojas exclusivas até 2022, a empresa conta com a produção de suas peças pela brasileira Cia. Do Jeans e integra o grupo americano VF Corporation, gestora de outras marcas como Vans, The North Face e Timberland.

