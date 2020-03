Acontece SPR une tecnologia e negócios na campanha da FIMEC 2020

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Com o conceito “A única que tem tudo”, ação de comunicação destacou a pegada tecnológica e comercial da feira

A SPR assina, pela 13ª vez, a campanha e toda a identidade visual da FIMEC 2020 – Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes, realizada de 3 a 5 de março, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS).

Para a 44ª edição da feira, única no Brasil e no mundo a reunir toda a cadeia produtiva e a inteligência do setor coureiro-calçadista em um mesmo local (foram mais de 500 expositores e mais de 30 países visitantes neste ano), a SPR criou uma comunicação com ênfase em como o evento é tecnológico e o quanto ele gera de negócios. Tudo isso sem esquecer de destacar que a FIMEC é a única feira que reúne todos os segmentos do setor coureiro-calçadista. Com esse propósito, a campanha ganhou o conceito “A única que tem tudo”, evidenciado nas diversas peças entre anúncios, cartaz, folder, convite e mmkt.

“O maior desafio foi traduzir visualmente a ideia da união entre tecnologia e negócios. Para ilustrar o fato de a FIMEC unir esses dois importantes elementos, criamos uma campanha que mostra o efeito neon e sua interação com o público. Assim, mostramos o quão tecnológico e moderno é o evento”, explica Juliano Brenner Hennemann, diretor-executivo da SPR. O sapato símbolo da feira foi colocado em segundo plano nas peças junto com a assinatura, dando espaço para a pegada tecnológica que permeou todo o evento.

FICHA TÉCNICA

Campanha: FIMEC 2020

Peças: Anúncios, cartaz, folder, convite e mmkt

Cliente: Fenac

Agência: SPR

Diretor de Estratégia e Inovação: Gustavo Ermel

Diretora de Atendimento: Giorgia Antunes Lorenz

Diretor de Planejamento: Fábio Buss

Atendimento: Jéssica Moraes

Assistente de Atendimento: Daniela Macedo

Direção de Criação: Fábio Henckel

Direção de Arte: Marco Sesterhenn

Redação: Giovani Picoli

Arte-finalização: Joel Nunes

Revisão: Bruna Martins Vilagran

Produção Gráfica: Luana Bier Hans

Fornecedor: Libre

Aprovação do Cliente: Marcio Jung e Kitty Schmitt

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário