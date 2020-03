Acontece Unicred Porto Alegre inaugura novas instalações da Agência Centro

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

O projeto teve como prioridades a segurança e a privacidade, em ambientes modernos e sofisticados Foto: Marcelo Amaral Foto: Marcelo Amaral

As novas instalações da agência Centro da Unicred Porto Alegre – instituição financeira cooperativa exclusiva da área da Saúde – foram inauguradas, nesta segunda-feira, (9/3), na Rua Gen. Vitorino, 330 – Centro Histórico, com a presença dos diretores da entidade, conselheiros, associados, colaborados, entre outros convidados.

A agência Centro, uma das maiores unidades da Unicred Porto Alegre, possui mais de 1300 associados pessoas físicas e perto de 200 contas pessoas jurídicas. ”Agora, estes números podem crescer ainda mais”, comemora a gerente Gabriella de Souza Pinheiro, que trabalha na cooperativa há pouco mais de 10 anos.

Com as novas instalações compreendendo amplos e confortáveis espaços, mobiliário moderno e funcional, os associados terão muito mais comodidade, tanto aqueles que buscam apenas atendimento em suas transações financeiras, quanto os cooperados que costumam passar na agência para um cafezinho com sua gerente. Gabriella conta que “logo que comecei a trabalhar aqui, percebi algo muito característico. Nossos associados gostam de estar na agência, não só para resolver questões financeiras. Eles vêm encontrar amigos e curtir uma boa conversa”.

Foi pensando nisto que a Unicred Porto Alegre repensou toda a estrutura da agência. A gerente explica que o novo projeto buscou a segurança e privacidade em ambientes onde podem ser elaborados planejamentos financeiros, mas também uma área diferente onde o associado tem todo o conforto para tomar o seu café, reencontrar colegas e também a possibilidade de realizar pequenas reuniões de negócios com toda a estrutura que a Unicred Porto Alegre disponibiliza. “Já tínhamos um ótimo ambiente para o associado, mas agora nossos cooperados terão um ambiente premium no coração de Porto Alegre”, considera.

O sócio-fundador e ex-presidente da Unicred Porto Alegre, Dr. Osvaldo Carlos dos Santos, fala com entusiasmo sobre a evolução da cooperativa no decorrer de seus trinta anos de história. Ele acredita que um dos fatores deste sucesso é o investimento na formação de seus dirigentes e colaboradores, além do foco no atendimento personalizado. “A Unicred Porto Alegre continuará crescendo, diz ele. “Tem um grande potencial pela frente, principalmente se considerarmos as novas gerações na área da Saúde”.

Já o presidente da Unicred Porto Alegre, Dr. José Cesar Boeira, explica, que “as agências estão crescendo, em operações e em número de associados. Por isso, investimos, cada vez mais, no conforto e segurança dos nossos associados. Queremos que eles se sintam em casa, entre amigos. É esta proximidade que nos faz entender as reais necessidades de nossos cooperados e estarmos sempre à frente em serviços e qualidade de atendimento.”

