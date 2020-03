Acontece Biscoitos Zezé está entre as indústrias gaúchas mais lembradas pelo consumidor

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

A Biscoitos Zezé, de Pelotas, colhe frutos de seu trabalho. A empresa caba de ser destacada na pesquisa Marcas de Quem Decide (MDQD), do Jornal do Comércio, em segundo lugar na lembrança e preferência do consumidor, categoria biscoitos e bolachas. Como aponta Sylvio Balverdu, sócio-diretor da Mark+, agên cia que responde pelas ações de comunicação e marketing da indústria gaúcha, “nosso slogan é Carinho Que Vem de Família. Por isso, é uma alegria ver todo esse carinho voltando para nós”.

