“A gente acha que fez uma boa estreia. A gente se preparou para um jogo como a gente imaginava. O time se comportou bem e duelou com o Fortaleza. Os jogadores se comprometeram na parte tática e estratégica do jogo. O único pecado foi levar o gol muito rápido em cima do gol que fizemos. Não conseguimos tirar vantagem”, disse Mano Menezes.

O treinador foi perguntado sobre a parte física e alguns problemas. O técnico destacou que o momento está normal e diz que acredita em uma evolução com a sequência de jogos. Mano Menezes afirma ter visto uma equipe melhor.

“Hoje, fomos uma equipe melhor. Sem dúvidas, fomos uma equipe melhor. Saímos daqui com essa avaliação. Temos que avaliar bem. Avaliar mal é muito prejudicial para corrigir as coisas. O grupo tem trabalho, força e lealdade, coisas importantes que vão nos colocar no caminho certo de novo”, disse o comandante colorado.

O Inter entra em campo novamente pelo Brasileirão no próximo domingo (23), às 11h, contra o Flamengo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No momento, o Colorado está na décima colocação com um ponto.