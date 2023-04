“Não estou entendendo a CBF marcando esses jogos do Grêmio. Atravessamos o Brasil, não deu tempo de treinar. Queremos entrar com tudo no Brasileiro, mas a CBF não pode beneficiar ninguém. Já falei pra diretoria do Grêmio porque o Grêmio joga quinta e domingo. Duas viagens danadas”, disse o treinador.

Com a vitória diante do Santos, o Grêmio soma os primeiros três pontos e está na nona colocação. A próxima partida do Brasileirão é contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, no estádio Independência, no próximo sábado (22).