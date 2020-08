O vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), afirmou na manhã desta segunda-feira (10) que “a gente só pode lamentar, né? Já falei que já perdi três amigos pra essa doença”, ao comentar o marco de 100 mil brasileiros mortos pela Covid-19.

A fala foi feita para jornalistas em frente ao Palácio do Planalto, quando Mourão chegava ao local para trabalhar. O Brasil chegou às 100 mil mortes pela doença no último sábado (8). Nesta segunda, o número de óbitos foi atualizado para 101.752, segundo os dados mais recentes Ministério da Saúde.

Ao ser questionado sobre o Brasil participar de uma aliança internacional pela vacina contra a Covid-19, Mourão afirmou não ter informações.

Projeção no Congresso

As duas torres do Congresso Nacional, em Brasília, receberam na noite desta segunda uma projeção em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. Os prédios tinham a seguinte frase: “Luto pelos 100 mil”.

A ação foi organizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). A projeção foi autorizada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O pedido foi feito pelo senador Flávio Arns, (Rede-PR).

Alcolumbre ainda decretou luto oficial de 4 dias no Congresso Nacional em solidariedade às vítimas da pandemia. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou a marca de 100 mil mortes de “absurda” e afirmou que o País não pode “tratar com naturalidade esses números.”

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, também decretou luto oficial de três dias no órgão.

O Brasil acumula 3.057.470 casos de Covid-19, conforme balanço diário divulgado nesta segunda pelo Ministério da Saúde. Foram 22.048 novos casos informados pelas secretarias de saúde nas últimas 24 horas.

O número de mortes chegou a 101.752. Há ainda 3.569 óbitos em investigação. Desde domingo (9), foram registrados 703 óbitos.

Atualmente, 791.096 pacientes com Covid-19 estão em acompanhamento. Já a quantidade de pessoas recuperadas chega a 2.163.812.

Os números diários de casos e mortes são menores aos domingos e segundas em função da dificuldade de pessoal para alimentação dos bancos de dados durante os fins de semana. Já na terça-feira, em geral, há mais casos pois o balanço diário traz o acúmulo dos casos registrados nos dias anteriores.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,3%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 48,4. A incidência dos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 1454,9.