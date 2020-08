O post de Jair Bolsonaro com críticas à Globo teve 30 mil compartilhamentos no Facebook. (Foto: Reprodução/Facebook)

Horas após o fim da edição especial do Jornal Nacional de sábado (8), dia em que se registrou 100 mil brasileiros mortos por Covid-19, Jair Bolsonaro postou uma resposta às insinuações feitas no telejornal de que ele, enquanto presidente, foi omisso no gerenciamento da pandemia no País e insensível com os doentes e as famílias das vítimas fatais. Em seu perfil no Facebook, o chefe do Executivo fez críticas e acusações contra o principal canal da família Marinho.

“Muitos gestores e profissionais de saúde fizeram de tudo pelas vidas do próximo, diferentemente daquela grande rede de TV que só espalhou o pânico na população e a discórdia entre os Poderes”, afirmou. “No mais, essa mesma rede de TV desdenhou, debochou e desestimulou o uso da Hidroxicloroquina que, mesmo não tendo ainda comprovação científica, salvou a minha vida e, como relatos, a de milhares de brasileiros.”

Bolsonaro sugeriu que o jornalismo da Globo se pautou na “desinformação”. “O tempo e a ciência nos mostrarão que o uso político da Covid por essa TV trouxe-nos mortes que poderiam ter sido evitadas”, escreveu.

O presidente demonstrou indignação com a cobertura especial do JN de sábado a respeito da tragédia provocada pelo novo coronavírus. “De forma covarde e desrespeitosa aos 100 mil brasileiros mortos, essa TV festejou essa data no dia de ontem, como uma verdadeira final da Copa do Mundo, culpando o Presidente da República por todos os óbitos.”

No final da mesma mensagem, Jair Bolsonaro associou as críticas frequentes direcionadas a ele nos telejornais da Globo à sua decisão de cortar relevante parte da publicidade estatal nos intervalos da emissora. “Estão com saudades daqueles governantes que sempre os colocavam como prioridade ao fazer o Orçamento da União, mesmo sugando recursos da saúde e educação.”

Na supracitada edição do JN, os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos deram a entender que Bolsonaro não respeitou o artigo 196 da Constituição sobre o direito à saúde. “Todo cidadão brasileiro tem o direito à saúde. E todos os governantes brasileiros têm a obrigação de proporcionar aos cidadãos esse direito”, disse o apresentador.

“As ações dos governantes precisam ter como objetivo diminuir o risco de a população ficar doente. E não somos nós que estamos dizendo isso. É a Constituição brasileira que todas as autoridades juraram respeitar”, completou.

“E a pergunta que se põe é: o presidente da República cumpriu esse dever?”, questionou Renata. Na mesma edição, o JN insinuou que o presidente foi insensível ao não ter feito um pronunciamento oficial em homenagem aos 100 mil mortos nem decretado luto oficial no País.