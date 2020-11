Brasil O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil e os Estados Unidos manterão as mesmas ligações em caso de vitória de Joe Biden

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Vice-presidente considera uma "bobagem" o peso das declarações do presidente Jair Bolsonaro a favor da candidatura de Donald Trump. (Foto: Alan Santos/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que Brasil e Estados Unidos seguirão com “as mesmas relações” em caso de vitória do democrata Joe Biden nas eleições norte-americanas. Mourão considera uma “bobagem” o peso das declarações do presidente Jair Bolsonaro a favor da candidatura de Donald Trump na disputa, por se tratar de “opinião pessoal”.

“O relacionamento do Brasil com os Estados Unidos é um relacionamento de Estado para Estado, independente do governo que estiver lá. Óbvio que cada governo tem suas prioridades, suas características pontuais, mas, no conjunto da obra, vamos continuar com as mesmas relações”, afirmou o vice-presidente, em entrevista no Planalto.

Questionado sobre a postura de Bolsonaro em manifestações pró-Trump, Mourão completou: “Isso é bobagem, é a opinião pessoal dele. Se bem que, quando o presidente fala, ele fala por todos, pelo governo”, ponderou.

Mourão acredita que, em caso de judicialização do pleito, o Brasil precisa adotar uma posição “neutra”, pois é “princípio institucional do Brasil não se intrometer em questões internas de outros países”.

Na condição de presidente do Conselho Nacional da Amazônia, Mourão comentou também a recente declaração de Biden cobrando resultados do Brasil no combate a desmatamentos.

A tensão sobre uma eventual vitória do democrata aumentou depois que ele fez críticas em um debate à política ambiental do Brasil em relação à Amazônia. Na ocasião, Biden anunciou que, se eleito, ele criará um fundo de até US$ 20 bilhões para preservação da região, mas com a imposição e condições para acesso aos recursos.

“Pode ser que a equipe do Biden tenha uma ação mais incisiva. Mas vamos lembrar que os Estados Unidos estão entre os países que mais emitem gás carbônico no mundo. Então, primeiro, eles têm que resolver os problemas deles, para depois vir para o nosso”, disse Mourão.

Questionado sobre a torcida do presidente Jair Bolsonaro por Trump, o vice-presidente disse que é “opinião pessoal” dele, mas depois acrescentou que a posição do presidente representa a do governo:

“Isso é bobagem. Opinião pessoal dele. Se bem que quando o presidente fala, ele fala por todos do governo.”

Nesta terça, Bolsonaro publicou um texto nas redes sociais comentando a disputa e falando na possibilidade de uma “interferência externa” no Brasil, sem deixar claro a quem estava se referindo. Na mensagem, o presidente também insinuou interesses estrangeiros na Amazônia, afirmando que o “domínio” da floresta faz parte da estratégia de alguns países para garantir sua segurança alimentar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil