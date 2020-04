Política “O vírus não está indo embora, não está passando”, afirma o governador gaúcho

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Leite também agradeceu a colaboração de todos os gaúchos no combate à pandemia Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite também agradeceu a colaboração de todos os gaúchos no combate à pandemia. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo gaúcho apresentou, nesta terça-feira (21), um primeiro modelo de distanciamento social controlado, que deve ser adotado no Rio Grande do Sul a partir de maio. Em transmissão pela internet, o governador Eduardo Leite ressaltou que o modelo não corresponde a uma “flexibilização aleatória, a uma abertura desordenada ou a uma volta à normalidade”.

“O vírus não está indo embora, não está passando. Está entre nós, circulará ao longo dos próximos períodos, e vamos conviver com isso. Para isso, precisamos do apoio da sociedade para evitarmos esse volume de contágio para além da nossa capacidade hospitalar. Tudo o que fizemos até agora foi priorizando a vida, e tudo o que faremos de agora em diante será priorizando a vida”, declarou Leite.

“Estamos fazendo um esforço para que tenhamos um modelo de distanciamento que seja mais sustentável. Uma vez que conviveremos com esse vírus por um longo período, precisamos dessa sustentabilidade que permita que consigamos proteger a vida e, de outro lado, mantermos a atividade econômica, gerando riqueza. Esse é o equilíbrio que buscamos, que só é possível porque, agora, temos mais dados e informações”, reforçou o governador.

Leite também agradeceu a colaboração de todos os gaúchos, que, em sua maioria, adotaram as medidas necessárias de higienização e de distanciamento social. “O Rio Grande do Sul tem sido exemplo no combate ao coronavírus, com índice de letalidade baixo, e essa é uma vitória coletiva, de todos nós”, garantiu o governador, lembrando que a luta contra o coronavírus está longe do fim.

