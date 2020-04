Polícia Traficante é preso com 150 quilos de maconha após capotagem na BR-116, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Criminoso capotou o carro que dirigia em São Leopoldo Foto: PRF/Divulgação Criminoso capotou o carro que dirigia em São Leopoldo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta terça-feira (21), 150 quilos de maconha na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A droga era transportada em um Fiat Palio.

O motorista do veículo foi preso após capotar na estrada. Segundo a PRF, ele trafegava em alta velocidade na rodovia federal depois de ter se envolvido em uma colisão com outro carro na ERS-118. O condutor do veículo atingido pelo criminoso o seguiu e acionou a polícia, que encontrou o Palio já capotado na BR-116.

O bandido, de 29 anos, natural de São Leopoldo, já tinha antecedentes por tráfico de drogas e homicídio.

