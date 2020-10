O alto número de mensagens enviadas por dia também pode ter relação com a pandemia provocada pelo novo coronavírus e com as recomendações da Organização Mundial da Saúde em manter o isolamento e distanciamento social. Segundo Cathcart, “este ano, todos nós contamos com mensagens mais do que nunca para manter o contato com nossos entes queridos e fazer negócios”.