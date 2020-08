Mundo O WhatsApp estuda criar uma ferramenta para silenciar grupos para sempre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Ainda não se sabe quando a atualização estará disponível para todos os usuários.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os desenvolvedores do WhatsApp, que pertence ao Facebook, estudam uma nova funcionalidade no aplicativo. O serviço conta com os famosos grupos de conversa, que podem reunir dezenas de contatos que podem mandar áudios, mensagens, fotos e até realizar chamadas de vídeo e voz.

Para quem não tem paciência de ficar recebendo centenas (às vezes até milhares) de notificações sobre as atividades na modalidade, o aplicativo permite atualmente o silenciamento da ferramento por no máximo um ano.

No entanto, de acordo com o site de tecnologia WABetaInfo, os desenvolvedores da plataforma testam uma opção mais duradoura para quem precisa ficar renovando anualmente o silenciamento dos grupos. De acordo com o portal, o WhatsApp testa atualmente em uma versão beta do aplicativo em celulares Android o silenciamento “para sempre”. Ainda não se sabe quando a atualização estará disponível para todos os usuários.

Mensagens destrutivas

O WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso capaz de deletar mensagens automaticamente sete dias após seu envio. A funcionalidade está em fase de testes e ainda não foi disponibilizada para os usuários.

Os detalhes sobre o recurso foram encontrados na versão 2.20.197.4 Beta para Android. Segundo o site WABetaInfo, responsável pela descoberta, o mensageiro aplicou uma espécie de “data de validade” em mensagens para que elas sejam excluídas automaticamente.

Os primeiros sinais da função surgiram no fim de 2019 nas versões de testes para Android e iOS. Em março de 2020, a ferramenta apareceu novamente, dessa vez com novos prazos para a exclusão de mensagens e disponibilidade para conversas individuais. No entanto, segundo informações do site, ainda não há previsão de lançamento para todos os usuários.

Além desta novidade, o WhatsApp poderá alterar sua política de privacidade no Brasil. O alerta sobre os novos termos aparecerá em um banner na tela inicial do aplicativo de mensagens. Ainda não se sabe quais mudanças serão feitas no documento.

Negócio

O WhatsApp Business é uma forma de pequenas e médias empresas ampliarem suas possibilidades de contato direto com antigos e novos clientes. Hoje, a plataforma já é usada por mais de cinco milhões de negócios em todo o país. Um recurso que foi introduzido há cerca de duas semanas facilita ainda mais o contato com novos clientes, pois permite que a empresa ou comerciante compartilhe um QR Code que, quando escaneado, abre uma janela direta para a comunicação entre os dois.

O QR Code pode ser disponibilizado em sites e páginas de redes sociais, assim como pode ser impresso em embalagens, sacolas, cartões ou panfletos de anúncios, que serão distribuídos nas ruas ou em locais estratégicos. A vantagem do QR Code é que ele não expõe diretamente o número do anunciante, e também não expira.

