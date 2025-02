Tecnologia O WhatsApp vai parar de funcionar em alguns modelos de celular; veja quais

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Essa alteração afeta principalmente celulares com vários anos de uso. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo, anunciará mudanças importantes em sua plataforma a partir deste mês, afetando dispositivos móveis mais antigos. Essa atualização resultará na perda de compatibilidade com certos modelos de smartphones, que não poderão mais receber atualizações e, consequentemente, não funcionarão mais com o aplicativo. A decisão visa melhorar a experiência do usuário, mas pode ser um problema para aqueles que ainda dependem de aparelhos mais antigos para se comunicar.

A principal razão por trás dessa mudança está na necessidade de o WhatsApp exigir características técnicas mínimas para garantir que seus recursos e funcionalidades mais recentes possam ser executados de maneira eficiente.

Com o avanço das tecnologias e a constante adição de novas funções ao aplicativo, dispositivos com hardware e software desatualizados podem não ser capazes de acompanhar as exigências dessas melhorias. Por isso, alguns aparelhos mais antigos, por não atenderem aos requisitos necessários, serão considerados obsoletos e não poderão mais usar o WhatsApp.

A seguir, confira a lista de alguns dos modelos de celulares que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp, ou seja, não poderão mais instalar o aplicativo nem receber atualizações de segurança ou novas funcionalidades:

* Samsung: Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 Mini, Galaxy Trend II e Galaxy X Cover 2.

* Apple: iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE, e 6S Plus.

* Huawei: Ascend Mate, Ascend G740 e Ascend D2.

* LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II e Optimus L7 II.

* Motorola: Moto G (1ª geração), Droid Razr HD, Moto E (1ª geração).

Esses dispositivos deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp, o que pode ser um problema significativo para quem ainda utiliza esses modelos antigos.

A falta de suporte para atualizações pode tornar a experiência de uso do WhatsApp limitada, além de comprometer a segurança do usuário, já que novos patches e correções não estarão mais disponíveis para esses aparelhos.

Para quem se encontra nessa situação, existem alternativas viáveis. Como os novos requisitos exigem processadores mais avançados, é possível considerar a mudança para outras plataformas de comunicação. Redes sociais como Facebook e Instagram, por exemplo, também oferecem recursos de mensagens diretas que podem ser usadas de maneira semelhante ao WhatsApp.

Outra opção interessante é o Telegram, um aplicativo que, assim como o WhatsApp, permite a troca de mensagens instantâneas de forma prática e eficaz. O Telegram, inclusive, se destaca por sua compatibilidade com uma gama mais ampla de dispositivos, o que pode ser uma alternativa viável para quem deseja continuar a se comunicar com amigos e familiares sem trocar de celular.

