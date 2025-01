Flávio Pereira OAB gaúcha realizou ato pelo direito à sustentação oral “em defesa da advocacia e da sociedade”

Por Flavio Pereira | 28 de janeiro de 2025

No evento liderado pelo presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia, foi assinada uma carta aberta das entidades.

A OAB gaúcha reafirmou, nesta terça-feira (28), sua posição favorável à sustentação oral. A advocacia, a sociedade civil e diversas entidades lotaram o auditório da OAB/RS CUBO durante o Ato Público para manifestar sua posição firme contra a adoção da Resolução 591 do CNJ e em defesa da sustentação oral.

Durante o evento, liderado pelo presidente da Ordem gaúcha, Leonardo Lamachia, foi assinada uma carta aberta das entidades, que será encaminhada aos tribunais do Estado. O documento reafirma que a sustentação oral é um pilar essencial para a Justiça e que o plenário virtual deve ser sempre uma opção das partes, jamais uma imposição do Judiciário.

OAB/RS levou a discussão para o âmbito nacional

Em 2023, a Ordem gaúcha lançou a campanha “Vídeo Gravado Não é Sustentação Oral”, veiculando em rádios e redes sociais mensagens que explicam os riscos que o impedimento do uso da tribuna pelos advogados representa para a sociedade. Além disso, a instituição, por meio de seu presidente, foi ao Conselho Federal da OAB (CFOAB) no esforço de nacionalizar a luta. A discussão chegou ao Senado Federal, com a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 30/2024, que assegura o direito da advocacia de realizar sustentação oral em qualquer sessão de julgamento, perante tribunais de qualquer natureza. Em outubro de 2024, a OAB gaúcha se manifestou, por meio de nota pública, contra a Resolução nº 591/2024 do CNJ.

2025-01-28