Colunistas Candidato a presidente da Câmara, Marcel van Hattem defende impeachment de Lula e anistia do 8 de janeiro

Por Flavio Pereira | 28 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Deputado Marcel van Hattem confirmou ontem à coluna, os principais compromissos como candidato a presidente da Câmara dos Deputados. (Foto: Divulgação/Elaine Menke/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Marcel van Hattem confirmou ontem sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. O Novo, partido que não havia fechado apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou a candidatura de Marcel. Agora, com o novo candidato, o favorito Hugo Motta disputará a cadeira de Arthur Lira (PP-AL) contra van Hattem e o deputado Pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro, lançado pela bancada do Psol. Essa será a quarta vez que Marcel van Hattem se candidatará a presidente da Câmara. O deputado conversou ontem à noite com o colunista e revelou os compromissos que assume como candidato: “Vou pautar o pedido de impeachment do Lula, os projetos da Anistia do 8 de janeiro, do fim dos abusos de autoridade e assumir o compromisso pelo reerguimento do legislativo. Também assumo o compromisso de não pautar qualquer aumento de impostos e reduzir todo o tributo que for possível.”

Impeachment de Lula já tem 106 assinaturas

Ontem, o pedido de impeachment do presidente Lula (PT) apresentado pelo deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), alcançava 106 assinaturas. O pedido se baseia em suposto crime de responsabilidade fiscal, o mesmo que destituiu a presidente Dilma Rousseff (PT) do cargo em 2016, uma “pedalada fiscal”. No caso de Lula, ao utilizar recursos que não estavam previstos no Orçamento da União para financiar o programa Pé-de-Meia.

Deputados federais gaúchos que assinaram o pedido de impeachment

Bibo Nunes, Ubiratan Sanderson, Luciano Zucco, Mauricio Marcon, Any Ortiz, Franciane Bayer, Marcel van Hatten, Daniel Trzeciak, Pedro Westphalen, Giovani Cherini, e Lucas Redecker.

Na dança de ministérios, o nanico PCdoB vai perder Ciência e Tecnologia

O assunto do momento em Brasília – além é claro, da dificuldade do governo Lula em encontrar um rumo – é, sem dúvida, a reforma ministerial que surge numa tentativa de melhorar a imagem do governo e ampliar o apoio político. Existem muitas especulações. Mas uma certeza: o PCdoB, partido nanico, com apenas 8 deputados, vai perder poderoso Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI). A pasta será entregue a um partido que possa oferecer mais deputados na base do governo.

Rui Costa coordena agenda do governo federal hoje no RS

A Casa Civil da presidência da República confirmou que hoje o ministro Rui Costa estará em Porto Alegre, coordenando agendas com o governo do Estado e prefeitos, com o objetivo de monitorar as obras do Novo PAC e atualizar as ações do Governo Federal. Também participam das agendas, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o ministro em exercício do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Valder Ribeiro, e o presidente da Caixa, Carlos Vieira, além do secretário especial do Novo PAC, Maurício Muniz.

Ato de desagravo ao discurso do vereador Ramiro Rosário

Um ato de desagravo ao discurso do vereador Ramiro Rosário, que ofendeu ao juiz Gustavo Borsa na tribuna da Câmara de Porto Alegre, será realizado às 11 horas no Átrio do Tribunal de Justiça do Estado.

Ramiro pediu desculpas

O vereador Ramiro Rosário pediu desculpas no dia seguinte à sua manifestação na Câmara. Uma denúncia feita pelo vereador Alexandre Bublitz à Comissão de Ética da Câmara, pede a cassação de Ramiro.

Memória das Vítimas do Holocausto

Ontem, no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, data implementada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para assinalar a libertação do campo de concentração e extermínio Auschwitz-Birkenau, na Polônia, em 1945, o governador Eduardo Leite assinou a adesão à definição de antissemitismo da Aliança Internacional para Memória do Holocausto. Presentes o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto, o Procurador-Geral da Justiça, Alexandre Saltz, o Defensor Público-Geral, Nilton Leonel Arnecke Maria, secretários de Estado, o Presidente da Confederação Israelita do Brasil, Claudio Lottenberg, e a Presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Daniela Russowsky Raad.

A definição da IHRA segundo a ONU

“O antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus, que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientadas contra indivíduos judeus e não judeus e/ou contra os seus bens, contra as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas.”

(Instagram: @flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/candidato-a-presidente-da-camara-marcel-van-hattem-defende-impeachment-de-lula-e-anistia-do-8-de-janeiro/

Candidato a presidente da Câmara, Marcel van Hattem defende impeachment de Lula e anistia do 8 de janeiro

2025-01-28