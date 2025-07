Colunistas Como novas tecnologias estão transformando pequenas e médias empresas

Por Daniel Schaurich | 16 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Até pouco tempo atrás, algumas tecnologias e inovações só partiam de grandes companhias. O custo da inovação era impraticável. Equipes de desenvolvimento, servidores exclusivos, engenheiros e tudo mais poderia facilmente extrapolar o orçamento para muitos.

Qualquer pequena empresa que quisesse inovar dependia de contratações esporádicas de especialistas em sistemas ou programação, por exemplo. Ao invés de constituir equipe própria que dominasse sua área de atuação, optava-se pelo menor custo ao captar profissionais da tecnologia sem conhecimento prático específico. Um caminho muito mais longo e tortuoso até acumular a experiência necessária para, então, criar soluções que fizessem sentido à rotina e ao mercado da empresa.

Aqui na A1, essa foi nossa realidade ao longo de anos. Um pequeno aplicativo, algo que fosse para o uso cotidiano, tinha de encaixar no que contávamos de budget. Ainda assim, demorava meses para sair do papel e, muitas vezes, o resultado nem sempre era o esperado.

Com o passar do tempo, chegamos a uma importante virada. Começamos a usar as novas ferramentas de low-code, as quais permitem a construção de aplicativos com pouco uso de códigos de programação. A partir disso, tudo mudou na empresa! Passamos a criar “feito loucos” soluções para a nossa agência de viagens nas mais diversas situações:

– Covid está fechando fronteiras? Sem problemas. Criamos um aplicativo que checa em tempo real o status dos países;

– Nossa equipe estava soterrada por planilhas? Desenvolvemos o Eva, aplicativo que gerencia as viagens de grandes grupos para eventos;

– Como manter a qualidade do atendimento com uma equipe cada vez maior? A Fifi, nossa Inteligência Artificial, consome todo o conteúdo de manuais, protocolos e informações do nosso ramo para responder com eficiência todas as dúvidas e agilizar rotina da empresa;

Os avanços de operação foram ocorrendo. Conectamos todos nossos sistemas aos dos fornecedores. Aperfeiçoamos os dados empregados em nossas rotinas. Desenvolvemos ferramentas tanto para gerenciar quanto para atrair ainda mais clientes. Ou seja, todo problema passou a ter uma solução desenvolvida por nós, por quem mais sofria com os desafios diários da empresa. Soluções que no passado somente grandes empresas tinham acesso.

O negócio deu tão certo que passamos a incentivar nossos agentes de viagens a desenvolver. Ao fim, nosso maior investimento foi o tempo para que as pessoas pudessem estudar e treinar. Se lá no começo havia demora em virtude da pouca experiência na criação de aplicativos, a longa expertise da A1 já acumulada no mercado do turismo nos ajudou a ganhar confiança e eficiência. Hoje, cinco anos após o início deste projeto, contamos com uma equipe própria de desenvolvedores que iniciaram justamente como agentes de viagens, criando soluções exclusivas que nos deixam orgulhosos.

(Daniel Schaurich – diretor e fundador da A1 Inteligência em Viagens)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

