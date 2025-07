Colunistas FIERGS preocupada com impacto do “tarifaço” sobre indústrias gaúchas

Por Flavio Pereira | 16 de julho de 2025

Claudio Bier avalia que existem estudos indicando um forte impacto em muitas indústrias gaúchas. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Fiergs (Federação das Industrias do Estado do RS) está preocupada com os efeitos do tarifaço sobre diversas empresas gaúchas, afirmou ontem o seu presidente. Pelo telefone, Claudio Bier conversou com o colunista e disse que existem estimativas de um forte impacto em muitas indústrias gaúchas diante da imposição da tarifa de 50% pelos Estados Unidos. O dirigente da Fiergs comentou ainda que muitas empresas impactadas por essa tarifa vão deixar de exportar, vão perder ou reduzir seu mercado”.

Claudio Bier conversou com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, e com o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, sobre o tema:

“Falei com eles: temos de ver onde o estado pode ajudar essas empresas, reduzindo por exemplo o ICMS, ou criando compensações, como foi feito na pandemia. Toda a nossa cadeia vai ser prejudicada, e muito prejudicada. Será necessário unirmos forças para que o nosso estado saia muito bem dessa empreitada”, afirmou Claudio Bier.

Reunião com deputados na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira

Claudio Bier confirmou que irá nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Ele aceitou convite para participar de audiência na Comissão de Economia às 10 horas, para tratar das consequências para a indústria gaúcha da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos.

Secretário Ernani Polo: “Buscamos minimizar os efeitos do tarifaço”

O secretário Ernani Polo, titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico considera que “esse – o tarifaço – é um assunto muito relevante e preocupante para todos nós. Ao lado da Fiergs, e Invest/RS estamos avaliando um estudo para identificar os setores mais atingidos, o que afeta diretamente nossos empregos, a nossa economia”.

Ernani Polo admitiu que “estamos alinhados, estamos juntos para trabalhar através do diálogo, buscando minimizar os efeitos dessas medidas impostas pelos Estados Unidos”. Existe uma preocupação com o severo impacto nos empregos:

“Sabemos que isso é um problema diplomático também. Esperamos que a ação do governo seja nesse sentido, porque senão os empregos serão prejudicados fortemente no Brasil e em especial no Rio Grande do Sul.”

Congresso não vota LDO, mas inicia recesso

A Constituição condiciona o início recesso parlamentar à aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO orienta a elaboração do Orçamento de 2026 com previsão de R$ 2,59 trilhões em despesas e meta de superávit de R$ 34,3 bilhões. Criativo, o Congresso iniciará um recesso informal entre 18 e 31 de julho sem concluir a votação do projeto, o chamado “recesso branco”. Assim, o parecer final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 só deve ir a plenário em agosto.

Governador sanciona lei que dispensa outorga do direito de uso da água para agricultura familiar

O estado conta agora com uma lei que dispensa a agricultura e pecuária familiar da outorga do direito de uso da água. A informação foi trazida à coluna pelo deputado estadual Elton Weber (PB). Segundo ele, o governador Eduardo Leite sancionou o projeto de lei 97/2018, de sua autoria. Que representa menor custos e redução de burocracia. Foi durante o encontro estadual da Juventude da Fetag-R que reuniu 500 agricultores na sede da entidade, em Porto Alegre, quando foi lançado o Pacto pela Juventude Rural.

Elton Weber: “Governo Federal abandonou o agricultor familiar”

Elton Weber conversou com o colunista sobre o apoio do Governo Federal aos agricultores. Segundo ele, “é uma decepção. Não podemos contar com o governo Federal, que nos abandonou, e eu disse isso inclusive ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do meu partido”.

Nesse aspecto, Elton Weber, liderança da agricultura familiar no Rio Grande do Sul, afirmou que o governador Eduardo Leite tem tratado a agricultura familiar com consideração e respeito, algo que não temos do governo Federal”.

Mistério: na roubalheira do INSS, Advocacia-Geral da União poupou duas entidades de bloqueios

A Advocacia-Geral da União (AGU) deixou de incluir algumas associações que foram citadas em investigação da Polícia Federal nos pedidos de bloqueio de recursos feitos pelo órgão para ressarcir aposentados que foram vítimas do golpe aplicado a aposentados e pensionistas do INSS. Sem o bloqueio de contas e bens, ficará mais difícil ressarcir os prejuízos causados pelos golpistas.

Entre elas, está o Sindicato Nacional dos Aposentados dos Pensionistas e Idosos, o Sindnapi cuja arrecadação somou R$ 90 milhões em 2023, e que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula.

Outra associação que ficou de fora do pedido de bloqueio foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), a que mais recebeu com o desconto. Foram R$ 426 milhões em 2023, segundo a Controladoria-Geral da União (CGU). A Contag redigiu 96 emendas para alterar a Medida Provisória (MP 871/2019) de combate à fraude do INSS encaminhada ao Congresso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

